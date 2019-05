Por Virando Bixo

Nesta segunda-feira, 6/5, às 10h, começam as inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019.

O sistema permanecerá aberto até as 23h59 do dia 17/5 (sexta-feira).

Para fazer inscrições para o Enem 2019, basta acessar o site: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

Atenção: mesmo quem obteve isenção da taxa deve fazer a inscrição.

Para os pagantes, a taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até 23 de maio.

Inscrições para o Enem 2019

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), este ano o sistema está mais interativo e apresenta novidades: quem desejar pode incluir no cadastro o nome do pai e uma fotografia.

Enquanto o sistema permanecer aberto (ou seja, até 17/5), os candidatos podem acessar o seu próprio cadastro e fazer alterações – por exemplo: município onde vai fazer a prova, opção de língua estrangeira e tipo de atendimento especializado e/ou específico para quem necessitar (pessoas com deficiência ou necessidades especiais).

Inglês no Enem? Confira dicas para você gabaritar

Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com o Inep pelo telefone 0800-616161.

Ingresso em faculdades

O Enem é um exame que avalia a o desempenho do aluno ao final da educação básica. E é o principal meio de ingresso no ensino superior no Brasil, aceito por várias instituições de ensino superior públicas e privadas como único meio de ingresso ou como parte do processo seletivo.

Todas as universidades federais e várias estaduais, como a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Física no Enem? Confira os temas que mais caem no exame

O Enem 2019 ocorrerá em 1.727 municípios, nos dias 3 e 10 de novembro (domingos). No primeiro dia, serão realizadas as provas de ciências humanas, linguagens e a redação com duração de cinco horas e meia.

No segundo dia, serão as provas de ciências da natureza e matemática com duração de cinco horas.

O diretor pedagógico do colégio Oficina, Antunes Rafael, alerta os estudantes a ficarem atentos ao prazo de inscrição. “O período é curto, então é preciso ficar atento”.

Expectativas

Segundo Rafael, apesar das incertezas que surgiram em torno do Enem 2019, por causa da troca da gráfica responsável pela impressão do Enem, já que a empresa que prestava o serviço até o ano passado pediu falência, o Ministério da Educação (MEC) garante que o Enem 2019 acontecerá normalmente.

No entanto, baseando-se em recentes declarações do ministro da Educação, Abraham Weintraub, Rafael prevê que, talvez, as questões sejam um pouco diferentes das do ano passado em termos da abordagem do conteúdo.

Como usar a nota do Enem para entrar na faculdade

“A prova do ano passado foi muito inclusiva, abordou temas atuais e ligados à diversidade de religião, de ordem sexual. Este ano, pode ser que este tipo de questão não apareça na prova. Mas, de maneira geral, a prova está estruturada para acontecer no mesmo formato de 2018, será realizada em dois dias e manterá a mesma divisão entre as áreas do conhecimento”, analisa o professor Rafael.

Em recente live no Facebook, o ministro Weintraub recomendou que os candidatos “foquem mais na técnica de escrever, interpretação de texto, foquem muito em matemática, ciências”

Fazer simulado ajuda na hora do Enem e do vestibular