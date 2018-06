Unicamp divulga 2ª chamada

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) está divulgando, em sua página na internet (www.comvest.unicamp.br), a lista de convocados em segunda chamada no Vestibular Unicamp 2018.

Na primeira chamada, 138 alunos da Oficina do Estudante foram chamados. O número é recorde de aprovações em uma única unidade do colégio.

Já a lista da segunda chamada, com 3.324 nomes, é composta por todos os candidatos que realizaram a matrícula não presencial no período definido e demais candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação nos cursos.

Matrícula

Todos os convocados na segunda chamada deverão realizar a matrícula presencial no dia 19 de fevereiro, das 9h às 12h, nos respectivos campi, conforme indicado no Manual do Candidato: na Faculdade de Odontologia (FOP), em Piracicaba; na Faculdade de Tecnologia, em Limeira; na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), em Limeira; e demais cursos no campus da Unicamp em Campinas, de acordo com tabela disponível na página da Comvest.

Os documentos necessários para a matrícula estão disponíveis no Manual do Candidato.

As notas dos candidatos na segunda fase e uma tabela com a classificação dos últimos convocados por chamada já estão disponíveis na página eletrônica da Comvest.

Segunda opção

O candidato convocado para a sua 2ª opção, em qualquer chamada do Vestibular Unicamp 2018, deverá optar exclusivamente por uma das situações a seguir:

Comparecer para fazer a matrícula a que foi convocado e indicar manter interesse por futuro remanejamento para o curso em 1ª opção;

Comparecer para fazer a matrícula a que foi convocado e desistir irrevogavelmente de possível remanejamento para o curso de sua 1ª opção;

Não comparecer para fazer a matrícula a que foi convocado, perdendo irrevogavelmente o direito à vaga no curso de 2ª opção. O candidato continuará a concorrer por uma vaga ao curso de 1ª opção.

Próximas datas

A terceira chamada será divulgada no dia 19 de fevereiro (até as 23h59), e a matrícula para os convocados nessa lista deverá ser realizada no dia 21 de fevereiro.

O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível na página eletrônica da Comvest e no Manual do Candidato, bem como as orientações e documentos necessários para a matrícula.

A Comvest ressalta que é responsabilidade de cada candidato informar-se sobre as listas de chamada. Estão previstas até 11 chamadas.

No dia 26 de fevereiro, todos os candidatos já matriculados nas três primeiras chamadas, inclusive aqueles que aguardam remanejamento, deverão fazer a confirmação de matrícula, nos respectivos campi, conforme horários divulgados no Manual do Candidato.

Atenção: a matrícula só estará garantida após sua confirmação na data e horário estipulados, caso contrário será definitivamente cancelada.

Importante

Entre os dias 27 de fevereiro e 1 de março, os candidatos ainda não convocados até e inclusive a terceira chamada deverão obrigatoriamente fazer a declaração de interesse por vagas, pela internet, na página da Comvest. Deixar de declarar interesse elimina o candidato do processo de convocação nas próximas chamadas do Vestibular Unicamp 2018.

São oferecidas 3.340 vagas em 70 cursos de graduação da Unicamp.

Calendário

1ª fase: 19/11/2017

Divulgação dos aprovados na 1ª fase e locais de prova da 2ª fase: 11/12/2017

Divulgação das notas da 1ª fase : 21/12/2017

2ª fase: 14, 15 e 16/1/2018

Provas de Habilidades Específicas (exceto para os cursos de Música): 22 a 25/1/2018

Divulgação da 1ª chamada (para matrícula não presencial): 7/2/2018

Matrícula não presencial: 8 e 9/2/2018

Divulgação das notas da 2ª fase: 15/2/2018

Divulgação da 2ª chamada para matrícula presencial (até as 15h): 15/2/2018

Matrícula da 2ª chamada (presencial) : das 9h às 12h em 19/2/2018

Divulgação da 3ª chamada (até as 23h59): 19/2/2018

Matrícula da 3ª chamada: 21/2/2018

Confirmação de Matrícula: 26/2/2018

Declaração de interesse por vagas: 27/2 a 1/3

Divulgação da 4ª chamada (até as 23h59): 5/3/2018

Matrícula da 4ª chamada: 7/3/2018

Divulgação da 5ª chamada (até as 23h59): 7/3/2018

Matrícula da 5ª chamada: 9/3/2018

Divulgação da 6ª chamada (até as 23h59): 9/3/2018

Assinatura da lista de chamada – alunos ingressantes: 12/3/2018

Matrícula da 6ª chamada: 13/3/2018

Divulgação da 7ª chamada (até as 23h59): 13/3/2018

Matrícula da 7ª chamada: 15/3/2018

Divulgação da 8ª chamada (até as 23h59): 15/3/2018

Matrícula da 8ª chamada: 19/3/2018

Divulgação da 9ª chamada (até as 23h59): 19/3/2018

Matrícula da 9ª chamada: 21/3/2018

Divulgação da 10ª chamada e lista de espera (até as 23h59): 23/3/2018

Matrícula da 10ª chamada: 27/3/2018

Declaração presencial de interesse por vagas: das 9h às 12h em 27/3/2018

Divulgação da 11ª chamada: até as 16h em 27/3/2018

Matrícula da 11ª chamada: das 16h às 17h em 27/3/2018

Divulgação da última chamada: até as 17h30 em 27/3/2018

Matrícula da última chamada: das 17h30 às 18h em 27/3/2018