foi fundada em 1995, na cidade de Campinas-SP, com a proposta inicial de atender a estudantes que buscavam melhorar o desempenho escolar ou aprofundar conhecimentos. Já em seu segundo ano de vida, foi aberta a primeira turma Pré-Vestibular da Oficina, com uma proposta inovadora para a época: salas com número reduzido de alunos, com o propósito de facilitar a integração entre estudantes e professores. Desde então, os resultados alcançados tem sido surpreendentes, com excelentes índices de aprovação nas principais Universidades públicas do Brasil, sobretudo na Unicamp. Atualmente, a Oficina do Estudante é referência nacional em qualidade de ensino, utilizando o Sistema Didático Etapa e contando com professores formados nas melhores Universidades do Brasil, muitos deles com título de mestre e/ou doutor. Nos últimos 5 anos, oferecendo carga horária diferenciada de plantões de dúvidas e simulados periódicos, a instituição conseguiu contribuir para aprovação de mais de 3.000 jovens nas melhores Universidades públicas, com destaque para Unicamp - 9% das vagas oferecidas anualmente por essa universidade são ocupadas por ex-alunos da Oficina do Estudante, todos eles provenientes de sua única unidade localizada na Avenida Brasil em Campinas. Em 2010, a Oficina do Estudante implantou o "Colégio Oficina do Estudante". Sua proposta pedagógica é fundada na necessidade de preparar globalmente os estudantes, desenvolvendo tanto seus aspectos cognitivos quanto seu potencial social e afetivo. Assim, o colégio Oficina garante a seus alunos a conclusão da educação básica e o melhor preparo para o ingresso direto nas grandes Universidades públicas. www.colegiooficinadoestudante.com.br