Investir nas disciplinas eletivas

Com objetivo de desenvolver habilidades além das disciplinas tradicionais, o Colégio Nossa Senhora do Morumbi oferece aulas eletivas aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Segundo a coordenadora do EM, Maria Celina Valverde, as aulas, que acontecem uma vez por semana, trazem diversos benefícios.