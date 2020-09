Vamos falar de politicagem na carreira?

Você bateu todas as suas metas, fez mais do que seu escopo de trabalho e tornou-se o favorito do chefe.

Agora é só esperar o tão esperado resultado da reunião de calibração.

Porém, o pior acontece: você não foi promovido.

O que aconteceu? Você não fez tudo certinho?

Infelizmente, a meritocracia tende a ser bela e inspiradora, mas as decisões nem sempre são tomadas da forma como imaginamos.

Mas Paula, se focar em entregar os objetivos não é suficiente, o que preciso fazer, então, para ser promovido?

Simples. Trate a sua carreira como uma campanha política.

Um político não é eleito somente pelos seus feitos. Ele é eleito pela percepção de seus feitos passados e pelas promessas que faz em relação a feitos futuros . Em sua, os eleitores precisam acreditar que não só candidato teve entregas relevantes mas que conseguirá entregar ainda mais no futuro. E como os políticos garantem que as pessoas saibam de tudo isso sobre eles? Fazendo campanha.

Paula, isso significa que vou ter que tirar foto comendo pastel na barraca do seu Lineu de Pindamonhangaba? Não exatamente.

Então o que fazer na prática?

Vamos lá:

1 – Mapeie os indivíduos que têm influencia na sua “eleição” (em geral, aquelas mesmas pessoas que fazem parte das reuniões de calibração)

– No caso dos políicos, eles podem pensar em grupos como “bancada agro”, “neoliberais”, etc. No seu caso, em geral, se tratará de seu gestor imediato e dos pares desse.

2 – Dedique-se para construir relacionamentos autênticos .

– A melhor maneira de ganhar votos não é pedindo, mas sim tornando a vida das pessoas mais produtiva, agregando valor ao dia a dia delas.

– Pergunte-se: como posso autenticamente ajudar a essa pessoa atingir seus próprios objetivos?

3 – Melhore suas habilidades de trabalho e torne-as visíveis.

– Não adianta plantar 10 mil árvores se ninguém souber disso (se o objetivo é ser promovido). Faça e mostre.

– Sabe aquela ativação maravilhosa que você no seu cliente? Tire fotos e compartilhe por email.

– Sabe aquela planilha de controle de custos que você fez para sua área? Compartilhe com seus colegas com intuito de facilitar a vida deles.

Assim, esforçando-se não só para entregar um excelente trabalho, mas também para fazer sua entrega ser reconhecida, você estará se colocando em evidência para futuras oportunidades.

Bora tentar?