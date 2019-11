Tradução de Documentos

Para o estudante que vai fazer um curso de especialização, mestrado, ou doutorado no exterior, não é tarefa fácil saber a tradução de quais documentos vai precisar e como fazer essa tradução. Por isso, pedi para a tradutora juramentada Cláudia Fleith dar algumas dicas sobre como funciona esse processo. Abaixo, vocês verão um resumo do que conversamos.

Para aplicar para a maioria das escolas no exterior, não é necessário que a tradução seja juramentada. Porém, quando você passar em alguma escola, daí sim você precisará enviar a tradução juramentada. Portanto, para evitar o retrabalho, a recomendação é já fazer a tradução juramentada de uma vez. O tradutor público e intérprete comercial (tradutor juramentado) tem fé pública, ou seja, tem a presunção legal de autenticidade das traduções que faz.

É importante que o estudante esteja ciente de quem determina os documentos a serem traduzidos não é o país, mas sim a instituição a qual o estudante pretende frequentar. Sempre é a instituição que determina se os documentos precisam ser traduzidos com base no original, em cópia autenticada, ou em cópia simples.

Geralmente, a tradução é solicitada dos documentos que comprovem a formação do estudante. Abaixo alguns documentos frequentemente solicitados:

– diploma do curso de graduação, de mestrado, de doutorado;

– histórico escolar do curso de graduação, de mestrado, de doutorado;

– certificado de conclusão do ensino médio;

– histórico escolar do ensino médio;

– ementa do curso.

O prazo para a realização das traduções é determinado pelo número de laudas a serem traduzidos. Você negocia esse prazo diretamente com o profissional. A lauda é um padrão estabelecido pela Junta Comercial do estado. No caso de São Paulo, a lauda corresponde a 1000 caracteres sem espaço do texto traduzido. Há um preço tabelado que os tradutores cobram por lauda.

A recomendação é que o estudante faça as traduções com o máximo de antecedência possível para evitar qualquer imprevisto, como algum dado errado no documento, ou a falta de um reconhecimento de firma. Enquanto parte do processo de entrar em um mestrado/doutorado gera bastante desgaste (como a preparação para o GMAT/GRE/essays), realizar as traduções não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Tire essa parte do processo logo de suas pendências para focar energia onde precisa.

Vamos em frente 🙂

Claudia Fleith, tradutora juramentada (tradutora pública e intérprete comercial) de inglês matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n o 753, e também tradutora de francês. Formada em Tradução e Interpretação – graduação e ensino médio -, atua exclusivamente como tradutora há quase 40 anos.

