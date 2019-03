O futuro é agora – Novidade na Escola de Negócios Saint Paul

A Saint Paul anuncia a criação do Innovation Hive, um espaço colaborativo que fomenta a criatividade e a visão sobre as mudanças causadas na sociedade pela transformação digital. Desde a escolha de seu mobiliário e formato, o Innovation Hive foi desenhado para atender a alunos, professores, colaboradores, empresas e parceiros educacionais ao promover sessões de design thinking, design sprint, storytelling, apresentar metodologias como Agile, DevOps&Scrum e Lean Startup, fornecendo diversas ferramentas que aumentam a capacidade de inovação e criação de forma colaborativa, além de possibilitar a aplicação de tecnologias digitais nos negócios.

A partir de uma parceria com a IBM, o Innovation Hive levará aos alunos diversas tecnologias para a transformação digital das empresas e da sociedade, como inteligência artificial, machine learning, deep learning, softwares de análise de dados, serviços de blockchain, Internet das Coisas (IoT), entre outras, disponíveis na IBM Cloud, plataforma de nuvem para negócios da empresa.

O local propiciará um ambiente colaborativo e ágil, refletindo a velocidade de reação que as equipes necessitam atualmente. Dessa forma, possibilita aos alunos total segurança para inovar, prototipar, arriscar, errar e acertar antes de aplicar em suas próprias empresas. Uma proposta focada na mudança de mindset dos executivos das mais diversas áreas de negócios, garantindo que estejam preparados para serem agentes da “Transformação Digital” dentro de suas organizações.

O lançamento do Innovation Hive faz parte das iniciativas relacionadas à transformação digital da Saint Paul, que trabalha esta dimensão em todos os seus programas.

Junto a IBM, a Escola de Negócios também lançará no segundo semestre de 2019 o curso Leading Digital Reinvention, destinado a executivos de alto escalão que buscam aprofundamento nas novas tecnologias que irão definir os negócios do futuro.

O Innovation Hive é a segunda parceria entre as organizações. No ano passado, foi anunciada a plataforma de ensino LIT que personaliza a aprendizagem e permite que o aluno aprenda quando e como preferir e ainda tire dúvidas com o “Paul”, tutor virtual que utiliza IBM Watson.

Sobre o LIT e a Saint Paul

Lançado em Março de 2018, o LIT é uma forma nova de aprender que visa democratizar a educação executiva de qualidade onde o aluno tem acesso ilimitado a todos os cursos da plataforma por R$129 mensais, além de contar com o Paul, o primeiro tutor do mundo a utilizar a tecnologia de Inteligência Artificial IBM Watson para ensinar conteúdos de negócios e personalizar a aprendizagem aos alunos, tornando-se referência no uso de Inteligência Artificial em educação no mundo.

O LIT é baseado na metodologia Onlearning, criada pela escola de negócios Saint Paul, e tem como seus princípios aprendizagem em micro-momentos e lifelong learning, ensino blended, o uso da inteligência artificial para potencializar a aprendizagem, maior retorno sobre investimento para os alunos, personalização do aprendizado, micro-certificações e aprendizagem em rede.

Quer saber mais sobre o LIT? Dê uma olhada no site clicando neste link. E para conhecer sobre os demais cursos, aqui é o link da Saint Paul!

Dúvidas, perguntas, elogios? Sou toda ouvidos: paula@paulabraga.com.br