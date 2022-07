O bom enrolador

Semana passada fiz um comprometimento público (através deste mesmo blog) que iria escrever a cada 15 dias.

Estamos chegando no tal prazo e …… nada. Óbvio, né?

Para tentar limpar minha barra, vou tentar justificar. Comecei um texto na passada. Meio arrastado, mas ele ia surgir.

Até que….o computador pifou. E perdi tudo.

E desanimei e cá estou da estaca zero novamente.

Quantas vezes nos comprometemos com alguma meta – vou estudar para o GMAT 3h/dia, vou aplicar para x vagas de emprego, vou ligar para tal pessoa sem falta – que apesar de sabermos ser IMPORTANTE (e totalmente ligada ao que desejamos), a gente simplesmente não faz.

Mesmo sendo coach (vulgo, conhecendo e praticando grande parte do ferramental/conceitos por trás de cumprir objetivos), vira e mexe, me boicoto.

E daí rola aquele ciclo de frustração…de sentir-se culpado/irritado/desanimado…

Às vezes esse ciclo dura horas. Às vezes dias e, às vezes, anos.

O que eu estou pensando é que é difícil evitar totalmente esse ciclo…afinal, se se fosse fácil/confortável eu fazer aquilo a que me propus (no meu caso, escrever), eu já teria feito. Se fosse minha prioridade, também. Não é e não é. Portanto a chance de eu enrolar é alta. Negar essa realidade não me ajuda. Me punir tampouco.

O que faço então (e estou fazendo no momento) é entender que minha trajetória virá com esses altos e baixos. Não vou deixar de enrolar para escrever. Você provavelmente não vai deixar de achar desculpas para ter aquela conversa desconfortável/estudar/passar a fazer exercícios.

Mas o que sim podemos tentar é reduzir esses períodos de improdutividade. No meu caso…se antes eu ficaria (como fiquei) 4 meses sem escrever, agora – quem sabe – não posso colocar um limite máximo de 2 meses? E depois talvez 1? E, quando saturno virar retrógado, quem sabe não limito meus espaçamentos a 15 dias?

Por isso, minha reflexão de hoje é: Vamos assumir de boca cheia que nós NÃO VAMOS CUMPRIR NOSSOS OBJETIVOS! Vamos falar com orgulho que SOMOS DO TIME QUE VAI POSTERGAR, ACHAR DESCULPAS E ENROLAR, SIM! E que, já que assumimos que vamos procrastinar, vamos nos tornar bons nisso! Minha meta é ser a cada dia um procrastinador mais eficiente! Ou seja, se antes eu precisava de 2 meses para procrastinar, agora eu já procrastino tudo que preciso em 1 só!

Bora tentar? Agora não? Tudo bem!