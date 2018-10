Netflix de Carreira

Entrevista de emprego não é o seu forte? Está com dúvidas sobre o que realmente quer fazer, e como funcionam as diferentes áreas? São inúmeros processos seletivos, e nenhum retorno?

Puxando a sardinha para meu lado, um coach pode te ajudar e muito. Mas, para algumas pessoas, pagar o valor de um coach às vezes fica fora das possibilidades. Porém, não tema. Há opções em conta que podem te ajudar a superar esses desafios.

Uma delas, que descobri no mercado de EdTech, é o MeuEntrevistador ( https://www.meuentrevistador.com.br ). Funcionando como se fosse um “Netflix de Carreiras”, trata-se de uma plataforma com mais de 600 vídeos gravados por gestores, especialistas em recrutamento e pessoas que já foram aprovadas nos mais disputados processos seletivos.

Dentro da MeuEntrevistador, você encontra profissionais como o Diretor da Ambev, o Vice Presidente da Unilever, o CoFundador do GymPass falando em vídeos curtos sobre como identificam um potencial talento durante uma entrevista de emprego. Lá, eles simulam perguntas que realizam em entrevistas de emprego e lançam desafios para os usuários. Não são “psedo-experts” que fazem os vídeos, e sim os profissionais que de fato podem – ou não – te contratar.

Além disso, tem também o conteúdo mais “feijão com arroz”: dicas sobre como montar um bom CV, sugestões para melhorar sua apresentação pessoal, etc.

Para fazer jus ao apelido de Netflix de Carreiras, eles lançam periodicamente algumas Séries exclusivas para os assinantes da plataforma (por exemplo: “Regras de Sobrevivência no Mercado Financeiro”, com Felipe Gentil – CEO da ProSeek, ou “The Trainee Academy I, II e III”, com Sofia Gomes – ex Trainee de Customer Development na Unilever).

Ficou curioso para conhecer mais?

Segue vídeo do Liao, professor no Insper, comentando uma boa pergunta que ele faz em entrevistas de emprego: https://vimeo.com/237460600/ef4607ee46

Curtiram?