Mude uma coisa para mudar todas as coisas

Todo ano é igual. Você inicia com uma enorme lista de metas:

Tomar 2 litros de agua por dia.

Correr 30 minutos, três vezes por semana.

Ser mais assertivo na comunicação.

Ler um livro por mês.

Tirar 110 no TOEFL

Etc etc etc

Chega em Julho, o resultado é frequentemente igual também. Nada feito ou, na melhor das hipóteses, alguns avanços aleatórios, sem grandes impactos. Passada a inevitável fase de se culpar pelo avanço pífio, vale a reflexão: Por que isso ocorre?

Você é bem intencionado.

Você sabe o que precisa fazer.

Você até tem algumas estruturas de suporte (paga fielmente a mensalidade da academia, por exemplo).

Então qual o problema?

A resposta é simples. Você e eu e a grande parte de meus queridos clientes, ao tentar fazer tudo, acabamos não nos comprometendo seriamente com nada.

Isso significa que devemos parar de sonhar/de querer as coisas? De forma alguma. (se achasse isso, eu deveria estar em outra linha de trabalho)

É sim possível atingir muitos dos seus objetivos. Mas a maneira para fazer isso é um por vez.

Um antigo coach me dizia: “a maneira como você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as coisas.” Por exemplo, se você deixa de se preparar para uma entrevista de emprego porque acabou se atrapalhando com a agenda e ficou tudo em cima da hora, você provavelmente deixa de se preparar para outras coisas por falta de horário também. E se organizar sua agenda é um obstáculo, será um obstáculo no seu trabalho e na sua vida pessoal. Ficar melhor em gerenciar seu tempo é, portanto, um objetivo único que alavancaria melhorias em diferentes áreas de sua vida.

Marshall Goldsmith (MG), o coach executivo #1 do mundo de acordo com Harvard Business School, sempre reforça que mudança de hábitos em adultos é das coisas mais difíceis no mundo. Difícil, mas não impossível. Pelo contrário: mudar um comportamento é algo simples; o que não significa que é fácil.

Para ajudar, seguem algumas dicas:

Ao olhar todos seus objetivos do ano, pergunte-se: qual o comportamento chave que, se eu mudar, me ajudará a atingir todos meus objetivos? Não sabe responder isso? Vá para dica 2.

chave que, se eu mudar, me ajudará a atingir todos meus objetivos? Não sabe responder isso? Vá para dica 2. Pergunte às pessoas ao seu redor (vulgo, peça feedback ): o que você acha que eu faço bem? O que você acha que eu poderia fazer diferentemente (em termos de comportamento) para ser eficaz?

): o que você acha que eu faço bem? O que você acha que eu poderia fazer diferentemente (em termos de comportamento) para ser eficaz? Selecionado um comportamento para mudar, faça uma lista dos 20 benefícios que você vai obter se mudar esse comportamento. Leia essa lista todos os dias pela manhã.

que você vai obter se mudar esse comportamento. Agora que você já sabe qual seu comportamento gargalo e já tem motivação para correr atrás dele, peça (novamente) ajuda aos universitários: “o que você acha que eu poderia fazer daqui para frente para melhorar em relação àquele gargalo citado?” (MG chama isso de feedforward ). O foco aqui é 100% no futuro.

). O foco aqui é 100% no futuro. Depois de receber sugestões de diferentes pessoas, selecione 1 ou 2 ações que você pode implementar nos próximos 30 dias e divulgue seu compromisso de implementa-las. O importante é criar um comprometimento público. Algo que vá além de uma promessa com você mesmo.

O importante é criar um comprometimento público. Algo que vá além de uma promessa com você mesmo. Estabeleça a periodicidade que você irá “prestar contas ” com as pessoas selecionadas (no item 4). Uma vez por semana? Uma vez por vez?

” com as pessoas selecionadas (no item 4). Uma vez por semana? Uma vez por vez? Faça experimentos diários testando o comportamento novo (baseado na sugestão selecionada do item 5)

testando o comportamento novo (baseado na sugestão selecionada do item 5) Repetir passos 3 e 6.

E só! É como eu disse: é simples…mas não é fácil.

Dizem que são necessários 21 dias para formar um novo hábito…quem quer tentar?

