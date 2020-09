@MBANOEXTERIOR: A mais nova página sobre MBA

É orgulho que fala?

Para o artigo de hoje, convidei a Julia Queiroz e Mariana Mattos para contarem sobre sua nova empreitada relacionada a MBA no exterior.

Quando conheci a Ju e a Mari há alguns anos atrás apoiando-as em seus processos de application para MBA, eu já era fã delas. Além de encantadoras, são duas batalhadoras. Prova disso é que não só atingiram seus sonhos de MBA, como também super empregos pós MBA. Só isso, já é legal. Porém, essas duas não pararam e agora simplesmente resolverem criar – na minha singela opinião – a MELHOR página de instagram sobre MBA no exterior. Óbvio que sou um tanto suspeita na minha opinião pois adoro as duas. Mas não acreditem em mim. Dêem uma conferida e tirem suas próprias conclusões. Tenho certeza que os interessados em MBAs internacionais não vão se arrepender.

A seguir, elas contam um pouco sobre o que as levaram realizar esse projeto.

O processo de application para fazer um MBA no exterior não é nada fácil, ainda mais quando você não conhece pessoas que fizeram e não sabe exatamente tudo o que envolve esse processo.

Com o fim do nosso MBA se aproximando refletimos sobre nossa jornada até aqui. Relembramos todas as dificuldades do processo de preparação e também tudo o que vivemos durante o MBA – aulas, recrutamento e uma mudança radical nas nossas vidas. Pensamos como teria sido mais fácil se tivéssemos tido mais informações sobre a jornada do MBA, desde a preparação até a própria experiência.

Vimos quanto conhecimento tínhamos adquirido nesses últimos anos e que poderíamos usar isso para ajudar outros brasileiros interessados na jornada do MBA. E assim nasceu a @mbanoexterior, uma página no Instagram sobre MBA no exterior voltada para brasileiros.

Hoje temos três objetivos com a página:

Trazer informações sobre o processo de application para o MBA no exterior

Compartilhar a experiência do MBA

Conscientizar os brasileiros sobre o MBA no exterior

Pouco depois que criamos a página, percebemos que juntas tínhamos muito a agregar, mas que podíamos ir além se tivéssemos outros brasileiros envolvidos no projeto. Estruturamos um programa onde recrutamos 20 brasileiros (que chamamos de ”school captains”) representando 20 escolas diferentes nos Estados Unidos e Europa para colaborar com a página. Ver tantos outros brasileiros empenhados e comprometidos a ajudar nesse projeto tem sido muito inspirador.

Hoje, interagimos com muitos brasileiros interessados no MBA no exterior. Cada pessoa que chega na nossa página tem uma história diferente para contar: alguns chegam curiosos com essa história de MBA, outros já estão no meio do processo, outros buscam na nossa página a primeira fonte de informações sobre o assunto.

Selecionamos as três perguntas que mais recebemos desde que criamos a página para responder aqui:

Por onde começar?

Daria para escrever um livro aqui. Mas a resposta mais curta é que hoje podemos falar para você começar pela nossa página, onde você vai encontrar muita informação e depoimentos de vários brasileiros que passaram pelo processo até o MBA. É importante desde cedo fazer uma autorreflexão do porquê o MBA faz sentido para você e entender os diferentes componentes do application para visualizar a jornada de preparação. Na hora da mão na massa, recomendamos começar pelo GMAT ou GRE, onde ainda é a maior dificuldade para muita gente!

Quanto tempo demora a preparação?

Geralmente entre 6 a 18 meses. Não existe uma resposta única, pois depende muito de cada pessoa – quais serão as suas dificuldades, quanto tempo você terá para se dedicar aos estudos, etc.

É muito caro, não tenho como pagar, e agora?

A boa notícia é que existem muitas linhas de financiamento disponíveis para alunos de MBA em top escolas. Dependendo da escola e da instituição financeira você consegue financiar até 100% do MBA. Os alunos de MBA em média pagam a dívida em até 5 anos após formados.

Para saber mais sobre a jornada do MBA e tirar outras dúvidas acesse a página da @mbanoexterior no Instagram! Será um prazer ver você por lá.

Sobre a Ju:

Nascida e criada no Rio de Janeiro, me formei em Administração na PUC-Rio em 2012. Antes de ir para o MBA, trabalhei por 7 anos na Coca-Cola Brasil. Fazer um MBA sempre foi um grande sonho para mim, pensava nisso já desde o começo da faculdade e me planejei com bastante antecedência. A motivação só aumentou quando visitei as escolas e decidi que com o MBA eu também gostaria de fazer uma mudança de carreira. Em Junho/2020, me formei no MBA da Tuck School of Business (Dartmouth) e agora trabalho como consultora no Boston Consulting Group (BCG) no escritório de Chicago.

Sobre a Mari:

Também do Rio de Janeiro, me formei em Engenharia de Produção na PUC-Rio em 2013. Durante a faculdad e tive minha primeira vivência no exterior ao completar um duplo diploma na França, onde morei por 2 anos. Descobri sobre o mundo do MBA em 2016, quando trabalhava no mercado financeiro e foi amor à primeira vista! Me encantei pela ideia e pela oportunidade de morar fora novamente. Em Maio/2020 me formei no MBA da Fuqua School of Business (Duke University) e atualmente trabalho com finanças na Amazon em Seattle.