Hora de escrever: Essays de Harvard e Columbia liberados!

Foi dada a largada para os applications dos MBAs internacionais. Entre agora e o próximo mês, a maioria das escolas deve liberar quais serão os seus (novos?) essays.

As escolas que saíram na dianteira foram Harvard e Columbia.

Em relação a Harvard, zero novidades no essay. Foi mantida a já tradicional “Enquanto revisamos seu application, o que mais você gostaria que soubéssemos ao considerar sua candidatura para o MBA de Harvard?”. A grande mudança em relação à escola foi a eliminação do terceiro round para applications. Para nós brasileiros, isso afeta muito pouco, pois já não se aceitava applications de internacionais nesse terceiro round. O pessoal do admissions diz que não há diferença entre aplicar no primeiro e no segundo round, mas não custa se programar e focar no primeiro (Set.4), né?

Em relação a Columbia, temos essay novinho em folha (o último). São os essays:

Qual seu objetivo profissional imediato após o MBA? (50 caracteres)

Através de seu currículo e das suas cartas de recomendação, nós temos uma clara ideia de sua trajetória profissional até o momento. Quais são seus objetivos de carreira para os próximos 3-5 anos e qual, na sua imaginação, seria o seu trabalho dos sonhos a longo prazo? (500 palavras)

Como você tirará vantagem de estar no centro de negócios? (250 palavras)

Por favor dê um exemplo de um fracasso de equipe de que você fez parte. Se você fosse dado uma segunda chance, o que faria de diferente? (250 palavras)

Se você realmente quer Columbia, é importantíssimo aplicar antes de 3/Outubro, no “early-decision”, já que grande parte dos internacionais são recrutados nesse momento.

Bom, agora que você já tem as informações para Harvard e Columbia, que tal começar a escrever?

Mãos à obra!