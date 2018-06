Feira de MBA neste fim de semana – 10/03 em SP

Quem pretende fazer um MBA internacional, está cogitando o assunto, ou simplesmente gostaria de conhecer mais sobre diferentes universidades de vários continentes, não pode perder a mais nova edição do The MBA Tour.

O evento, que ocorrerá em São Paulo, trará executivos de várias universidade internacionais, como a UCLA, University of Cambridge e HEC Paris, para falarem de seus programas de MBA.

Lá, vocês poderão conhecer um pouco melhor sobre o que cada universidade oferece, alternativas para financiamento e, acima de tudo, fazer um primeiro contato com pessoas que potencialmente irão influenciar no seu processo seletivo.

Ou seja, trata-se de uma oportunidade de ouro para você se destacar e criar uma excelente primeira impressão.

Como?

1) Bom, primeiramente, você precisa se apresentar…não adianta entrar mudo e sair calado do evento. Aproveite a chance para conversar com as pessoas das escolas.

2) Todo mundo sabe que as pessoas criam uma opinião sobre você sua nos primeiros 3 segundos de interação. Então ao conversar com as pessoas das escolas, sorria, esteja bem vestido, tenha perguntas interessantes para fazer. Sei que estou chovendo no molhado, mas, que nem sua mãe sempre fala “não esqueça de levar o casaco”, sinto que é minha obrigação lembrá-los desses quesitos triviais. Prepare-se para ser a melhor versão de você mesmo….mostrando-se informado sobre a escola e sobre o programa, demonstrando alto grau de auto-percepção (através de uma clara visão sobre seus objetivos e como a escola pode ajudá-lo), demonstrando interesse e curiosidade pelo que a pessoa da escola tem a dizer. Apesar da interação com o representante da escola não ser uma entrevista oficial, ela é quase isso. Esteja preparado.

3) Divirta-se. Trata-se de um sábado legal, com pessoas legais, aprendizado legal. Se você estiver se divertindo/com uma energia boa, as pessoas que você conhecer na feira tendem a refletir isso. Faça um teste. Sorria para alguém agora. É quase certo que essa pessoa vai sorrir de volta. E não seria bom ter a pessoa do admissions sorrindo para você? ,)

Interessou-se pela oportunidade? Então vá lá:

Local: Hotel Inter-Continental Sao Paulo

Endereço: Alameda Santos 1123 – SP

Telefone: 55-11-3179-2600