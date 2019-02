Feira de MBA em SP – Amanhã 23/fev

Amanhã (dia 23 de fevereiro) teremos uma das feiras de MBA mais importantes em SP, a Access MBA.

Trata-se de uma excelente oportunidade para conhecer mais sobre os cursos de negócios internacionais – MBA e MBA Executivo, podendo inclusive conversar pessoalmente com os diretores de admissões dessas escolas.

No dia do evento Access MBA, você poderá, além de concorrer a diversos prêmios (como bolsas para cursos de GMAT, visita a campus, etc):

Conhecer os diretores de admissão durante as reuniões de 20 minutos em formato individual e em pequenos grupos

Participar de painéis de discussão com representantes das escolas e ex-alunos

Receber aconselhamento e apoio da equipe de consultoria do Access MBA, bem como informações do GMAT e de bolsa de estudos

Se interessou? Seguem os dados logísticos:

Para se inscrever, clique no site: https://www.accessmba.com

Data: Sábado, Fevereiro 23, 2019

Local: Tivoli Mofarrej Sao Paulo

Endereço: Alameda Santos, 1437 – Cerqueira César, 01419-001, Sao Paulo, Brasil

Agenda:

10:30 AM – Abertura da Mesa de boas-vindas

11:00 AM – 4:30 PM – Reuniões individuais (Requer o Envio do CV ou do Perfil do LinkedIn)

12:45 PM – 1:05 PM: – “Aprender mais sobre liderança escandinava e sua bolsa para candidatos brasileiros” – com Waldemar Schmidt

1:05 PM – 1:30 PM: – Apresentação de escola por McGill University

1:30 PM – 1:55 PM: – Painéis de discussão com MIP Politecnico di Milano e Rotterdam School of Management, Erasmus University

Escolas participantes:

Alliance Manchester Business School

Brazil, China, Singapore, UAE, United Kingdom

Malaysia

USA

Denmark

USA

Spain

China, France, Morocco

France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom

USA

China, UAE, USA, United Kingdom

Spain

Brazil, Germany, Spain, USA

Italy

United Kingdom

Canada

Netherlands

France, Germany, India, Italy, USA

United Kingdom

Canada

USA

Canada

Switzerland

USA