Encontrando significado para 2020

É oficial.

Iniciamos a última “quarentena” deste ano que foi marcado pela quarentena.

Menos de 40 dias para fechar o inimaginável ano de 2020.

O que ainda se pode esperar desse ano que, ao que tudo indica, vai continuar no ano que vem?

Como cantarolar “Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo” quando a sensação é que continuaremos – pelo menos até a metade de 2021 – vivendo o mesmo dia Marmota?

Na minha família já está se falando de comemorar o Natal na Páscoa. É sério.

Aquele aglomerado gostoso dos primos, tios, avó, amigos…aquela troca de perdigotos de um monte de gente comendo junto, conversando, rindo….só lá para Março. Talvez. Pensando bem, isso também parece improvável. Talvez o Natal seja só na festa junina mesmo.

Porém, queridos leitores, apesar de até agora só ter feito reflexões pouco animadoras, a minha intenção com esse texto não é deprimi-los não. Muito pelo contrário.

Apesar de ter muita coisa dura acontecendo, aposto que tem algumas boas também. E mesmo que não tenha, ainda assim dá para tirar significado do que se passou. Em seu livro “Encontrando significado”, David Kessler relata como encontrar um significado para momentos difíceis nos ajuda a não só superar o sofrimento, mas também a ter uma vida com sensação de propósito a partir dele. O que nos torna livres para seguir adiante.

E de superar momentos difíceis, o cara (David) entende. Junto com Elisabeth Kubler-Ross, ele co-escreveu o livro “On Grief and Grieving”, onde introduziram os 5 estágios do luto: negação, raiva, depressão, barganha e aceitação. Apesar dos estágios serem referentes ao processo de luto, eles também são aplicáveis a processos de mudança e perda, que é muito do que passamos neste 2020. Se lá pelos idos de março era difícil acreditar que o que estava ocorrendo na China e Europa poderia ocorrer aqui, hoje em dia isso é uma realidade mais do que estabelecida. A gente já aceitou. Mas não necessariamente está achando bom.

Por isso, com intenção de tirar o gosto de remédio amargo de 2020, segue aqui o meu convite: que tal encontrar o significado (para você) deste ano? É importante ressaltar que esse convite só têm espaço se você já está na fase da aceitação…caso esteja sentindo muita raiva ou muita tristeza por algo que ocorreu recentemente, é importante viver esses sentimentos.

De qualquer maneira, segue abaixo algumas perguntas que podem ajudar na busca por esse significado:

– Qual grande aprendizado você pode tirar desse ano?

– O que você descobriu sobre você? E sobre os outros? E sobre o mundo?

– Como a dor que você sentiu/está sentindo pode tornar você/outras pessoas melhor?

– O que esse ano fez você enxergar?

– A partir dessas reflexões, o que você quer fazer diferente daqui para frente?

Trazer significado para o que passou, ajuda a nos libertar para mover adiante. E quem sabe, assim, conseguirmos nos conectar à possibilidade de um maravilhoso 2021.