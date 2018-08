Dicas pra se sair bem nas entrevistas

A gente sonha com o MBA, se prepara, se planeja financeiramente, procura um assessor adequado e competente, investe – e é um investimento de tempo, de dinheiro, do emocional e do nosso lado físico também. Estuda, estuda um pouco mais, estuda mais ainda, presta o GMAT, presta o TOEFL, pesquisa as escolas, estuda cada escola, faz as escolhas, escreve essays intermináveis, se dedica, se implica, se cansa….finalmente aperta o “send” e aplica….e UFA! Aguarda o resultado.

Mas ainda não acabou…

Se você passou dessa primeira fase, vem então a entrevista. A tão temida entrevista. O momento que o admissions vai pegar tudo que você mandou e te olhar no olho (ou na câmera) e saber se tudo aquilo é de fato quem você é, o que você fez e o que você quer.

Para muitos essa é a pior parte do processo, e não é à toa…é a reta final de concretizar aquele tão esperado sonho do MBA, e saber que depende muitíssimo da sua performance.

Então ai vão algumas dicas pra te ajudar nesse momento. É o que sempre indico pros meus clientes, e modéstia à parte, a maioria acaba sendo aceito em escolas top 10.

Dica #1: Preparo – prepare-se muito, comece antes, prepare-se com um assessor de qualidade.

Dica #2: Estude – conheça a escola, o que ela espera dos seus candidatos, qual o perfil do aluno, esteja preparado pra ser o candidato ideal.

Dica #3: Implique-se – esteja implicado no seu application, conheça seus essays, suas histórias. Conheça seus pontos fracos e pontos fortes, e prepare-se para perguntas difíceis.

Dica #4: Seja informado – acesse blogs, websites, conversas, e saiba o que está rolando com aquela escola, e como foi a entrevista do pessoal que já fez.

Dica #5: Fale com alumini – Sim! Procure pessoas que já estudaram nesta escola e converse com eles, tire suas dúvidas sobre a escola e sobre a entrevista.

Dica #6: Relaxe e reze – se você fez todos os passos acima, é hora de relaxar e somente mostrar pro entrevistador quem você é, como você vai agregar pra escola e como está interessado. Ter fé (seja budista, católica, kardecista, ou qualquer outra) também não faz mal pra ninguém!

BOA SORTE!

Livia Zillo é empreendedora, assessora de MBA, sócia da Ikigai , enérgica e comprometida com o “esclarecer”. Sem rótulos, e em tom de bom humor espontâneo e uma postura que provoca a escuta ativa e a fala presente, essa coach com MBA em Gestão de Projetos, formação em Coaching Ontológico, Liderança e Neuro-sistêmico, e especialista em linguagem corporal, conecta a sua contribuição para o mundo com as relações do comportamento humano.

www.ikigai.etc.br

livia@ikigai.etc.br