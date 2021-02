Bora fazer o #desafiodocafé?

Bora fazer o desafio do café?

Criado pelo Noah Kagan, o desafio é basicamente você ir para algum restaurante/café e pedir 10% de desconto na hora de pagar a conta. O ponto não é conseguir economizar seu dinheiro (apesar de que se você conseguir, ótimo). A ideia é fazer algo para te tirar da zona de conforto. Mas especificamente, trata-se de um exercício para se acostumar com a rejeição.

Outras pessoas já falaram sobre a importância de se colocar em situações desconfortáveis como forma de criar casca (como o Tim Ferriss, Adam Grant, ou até os estoicos). Talvez não seja a experiência mais gostosa do mundo. Mas, quanto mais você faz, menos estranho fica.

Eu mesma, quando há 10 anos comecei minha transição de carreira, me deparei com um pequeno problema: como conseguir clientes. Eu não estava acostumada com isso. No mundo corporativo, a empresa via meu valor, e automaticamente caia um dinheirinho na conta todo mês. Eu nunca tinha tido que falar “minha hora custa x. quer pagar?” Por isso, meu coach me desafiou: “Consiga 100 nãos”.

“Como assim?”, falei.

Ele seguiu: “Quero que você converse com pessoas suficientes a respeito de seu trabalho até você conseguir cem NÃOS.

Tem gente que acharia graça no desafio. Eu gelei. Como assim, ter uma meta de ser rejeitada?

Eu quero mais é ser querida!

Mas, após resistir por um tempo, topei o desafio. E, incrivelmente, estou aqui para contar a história. Vulgo, não morri.

Por isso, se você também se tem algo que está evitando ou teme fazer (pedir um aumento? Mandar aquele email para aquela pessoa interessante convidando para uma conversa?), esse é seu chamado do universo! E, se parecer difícil demais, bora começar pelo café 🙂