60 dias para viver

19 de outubro. 75 dias para o final do ano. Mas contando que a partir de 15/dezembro é mais para inglês ver, temos exatos dois meses de potencial produtividade pela frente. Dois meses de vida pela frente.

Isso é muito ou pouco?

A minha sensação é que é que pouco. Que vamos tropeçar e, PÁ!, bem-vindo 2023!

Mas olho para o lado e vejo que tem tanta coisa para acontecer ainda…só para começar, uma eleição e uma Copa. Tudo isso antes de dezembro. Tenho uma amiga que tem duas viagens marcadas ANTES das férias dela…uma para Barcelona e outra para Dubai. Como é que cabe isso num ano, minha gente? Eu não faço tanta coisa nem em 4 anos.

Enfim….se 60 dias é muito ou pouco, isso é relativo. O que não é relativo são as 60 oportunidades de fazer a diferença. De viver bem. De fazer bem ao próximo. De fazer exercício físico. De ter aquela conversa. De dar um gás no estudo. De terminar aquele projeto.

60 dias.

Tem muita coisa complicada acontecendo agora no mundo, no Brasil e dentro de casa mesmo.

Algumas coisas conseguimos mudar. Outras influenciar. Outras, resta aceitar.

O que eu estou pensando é que, para as coisas que posso mudar/influenciar/viver, eu quero começar hoje. Pois 60 dias passam voando. E 60 anos também.

O fato é que acordei reflexiva hoje. E com fome de viver. Tô exausta? Tô sim. Mas tô viva. Então bora fazer a diferença em cada um desses 60 dias para chegar no real final de ano com a sensação de “ufa, confesso que vivi!”.