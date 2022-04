Vinte colégios particulares de São Paulo participam da XXIV Oliglória

Modalidades como futsal, handebol, voleibol, basquetebol, ginástica artística, xadrez e judô fazem parte da disputa, organizada pelo Colégio Marista Glória

A XXIV Oliglória será realizada de 30 de abril a 30 de maio nas dependências do Colégio Marista Glória. Depois de dois anos, devido a pandemia da Covid-19, a instituição de ensino retoma as atividades esportivas presenciais. A data ainda celebra os 120 anos do colégio, completados em 2022.

A olimpíada escolar tem como objetivo despertar e estimular o gosto pela prática desportiva por meio de competições sadias e educativas. A competição reúne diversas escolas da rede particular de ensino, representadas por estudantes de 7 a 18 anos de idade.

Com a participação de 20 colégios convidados nas quadras e ginásio do Marista Glória e dividida em duas fases, durante a competição são disputadas modalidades como futsal, handebol, voleibol, basquetebol, ginástica artística, xadrez e judô.

O Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Marista Glória incentiva a participação dos alunos na olimpíada escolar devido à promoção do intercâmbio social e esportivo entre os colégios envolvidos, ampliando e desenvolvendo a cidadania dos alunos por meio de atividades esportivas.

“Nos últimos dois anos vivemos tempos difíceis, foi necessário ficarmos longe das quadras, da torcida, dos treinos, dos nossos atletas, de tudo aquilo que realmente nos motiva. Após esse tempo tão desafiador, é com imenso prazer e muita alegria que estamos de volta”, afirma a coordenadora do NAC, Rafaela Jorge de Oliveira.

Atletas olímpicos

Este ano ocorrerá uma oficina de vôlei com uma das grandes estrelas mundiais da modalidade. Emanuel Rego, que participou de cinco Jogos Olímpicos, é o maior campeão da história do vôlei de praia. Em Atenas 2004 e Pequim 2008, foi medalhista de ouro e bronze, respectivamente, atuando ao lado de Ricardo. Já em Londres 2012, Alison foi seu parceiro na conquista da prata olímpica.

Além da oficina ele participará da abertura da XXIV Oliglória, que também terá a presença da ex-jogadora de basquete e instrutora desse esporte no colégio (dentro do programa NBA Basketball School, componente do Immersion, um programa de imersão na língua inglesa através de atividades e experiências culturais, acadêmicas, artísticas ou esportivas) Alessandra Santos de Oliveira, que defendeu a Seleção Brasileira feminina por quase duas décadas, tendo sido campeã mundial em 1994, medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta-1996 e de bronze em Sydney-2000, e quarta colocada em Atenas-2004.

1° Etapa – Esportes Coletivos (Abril a Junho)

Basquete Masculino e Feminino (Categoria Especial)

Futsal Masculino e Feminino

Futebol Society Masculino

Handebol Feminino e Masculino

Voleibol Masculino e Feminino

2° Etapa – Esportes Individuais (Agosto)