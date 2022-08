Turmas do Glória arrecadam materiais de limpeza e de higiene pessoal para crianças carentes

Instituto Atiara será a instituição beneficiada com a iniciativa

Alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Colégio Marista Glória estão promovendo, de 08 a 15 de agosto, uma campanha de arrecadação de materiais de limpeza e de higiene pessoal para as crianças assistidas pelo Instituto Atiara.

A iniciativa é do Núcleo de Pastoral do Colégio e faz parte da programação para o Dia do Marista, na qual a comunidade escolar visa reafirmar valores que fazem parte de sua identidade, como o espírito solidário e a vontade de ser presença significativa no mundo, além da multiplicação do bem.

O Instituto Atiara é uma organização , sem fins lucrativos, que aposta em projetos de impacto na infância, na busca pela autonomia da comunidade, buscando seu melhor desenvolvimento e a garantia e defesa de seus direitos. Criado em 2010 com objetivo de oferecer prestação de serviços, o Instituto conta hoje com projetos próprios e com parceiros que geram e contribuem para a articulação de ideias, disseminação de conhecimento e desenvolvimento de políticas públicas.

“Esses gestos representam uma oportunidade de reafirmar ainda mais os valores que fazem parte das afinidades que nos unem, além de contribuir para a melhora da vida de nossos semelhantes”, afirma o coordenador de Pastoral do Colégio Marista Glória, Wagner Botelho.