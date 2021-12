Turma do Glória promove “feira de barganhas” para conscientizar sobre o consumo

Estudantes do Marista Glória trocaram itens, em um aprendizado contra o desperdício

O que podemos fazer para ajudar a natureza? Partindo dessa premissa, alunos dos 4ºs anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, do Colégio Marista Glória resolveram promover uma Feira de Barganhas, com o objetivo de conscientizar as pessoas da importância de consumir menos.

“Depois de estudar sobre a interferência do homem na natureza e a importância de se preservar o meio ambiente, as crianças compreenderam que quanto menos consumimos, menos descarte fazemos”, explica a professora responsável pela atividade, Sandra Henriques

A feira foi organizada no pátio do colégio e os estudantes trocaram brinquedos, material escolar, livros, figurinhas, roupas, entre outros itens.

“Quanto mais produtos industrializados são consumidos, mais recursos naturais são retirados da natureza. Brincando, formamos cidadãos conscientes, que, desde pequenos, já compreendem o necessário para preservar o meio ambiente”, avalia a docente.

A atividade presencial obedeceu aos protocolos de saúde preconizados para combate à Covid-19.