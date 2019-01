Sugestões do Colégio Marista Glória para incentivar a leitura nas férias

Conheça algumas dicas de livros que selecionamos por faixas etárias, inclusive a dos pais, para aproveitar o tempo livre e colocar a leitura em dia

Sem os compromissos diários de escola e atividades extracurriculares, as férias são um período repleto de brincadeiras, viagens e descanso. Mas podem ser, também, um ótimo momento para se dedicar à literatura com esse tempo de sobra. A bibliotecária Valéria Cordero, coordenadora do acervo do Colégio Marista Glória, no bairro Cambuci, em São Paulo, oferece dicas para quem quer escolher bons livros e colocar a leitura em dia.

Os livros proporcionam ótimos momentos para desocupar a mente e fazer bons passeios no mundo da imaginação não importa se é um daqueles best-sellers do momento, um título consagrado pela crítica ou obra de autor nacional. Seja na praia, durante aquela longa viagem para rever um amigo ou parente distante no interior, na hora de pegar um bronzeado na piscina ou depois de um descanso no sofá em casa, enfim, são muitas as situações para “devorar” algumas páginas.

“Os títulos da série Os Karas, escrita por Pedro Bandeira, são uma ótima pedida para quem gosta de aventuras adolescentes. Mesmo lançados em 1984 e até hoje esses livros fazem sucesso entre os alunos. Alguns, inclusive, estão disponíveis para empréstimo em nossa escola”, destaca Valéria, que explica que no momento a Biblioteca Ir. Leonardo passa por reformas para ampliação. Veja a seguir outras sugestões da bibliotecária divididas por faixa etária e escolha seus preferidos.

Para quem está na Educação Infantil:

• “O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso”, de Don e Audrey Wood

• “A casa sonolenta”, de Don Wood e Audrey Wood

• “O rei bigodeira e sua Banheira”, de Don Wood e Audrey Wood

Para quem está no Ensino Fundamental I:

• “Minha mãe é uma pirata”, de Jackie French

• “Meu pai é um dragão”, de Jackie French

• “Meu bicho de estimação é um dinossauro”, de Jackie French

Para quem está no Ensino Fundamental II:

• “A droga da obediência”, de Pedro Bandeira

• “Pântano de sangue”, de Pedro Bandeira

• ” A droga da amizade”, de Pedro Bandeira

Para quem está no Ensino Médio:

• “O misterioso caso de Styles”, de Agatha Christie

• “Os sete”, de André Vianco

• “O castelo de vidro”, de Jeannette Walls

Sugestões de livros para os pais:

• “Dez maneiras de destruir a imaginação do seu filho”, de Anthony Esolen

• “Como pensar sobre as grandes ideias”, de Mortimer J. Adler

• “O papai é pop”, de Marcos Piangers