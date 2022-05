Crianças produzem ábacos com sucata para estimular as habilidades em Matemática

Alunos do Colégio Marista Glória, de São Paulo, usam a ferramenta para desenvolver a agilidade mental e a concentração

O ábaco é um instrumento da Idade Média que foi usado pelos romanos para auxiliar na realização de cálculos.

Os alunos dos 3ºs anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, do Colégio Marista Glória, construíram ábacos com sucata para perceber melhor o sistema de numeração decimal e suas técnicas operatórias.

O ábaco, como material de ensino, ajuda a mostrar aos alunos as operações básicas. Por ser um objeto tátil, facilita a visualização de cada operação.

“A metodologia do ábaco tem a função de desenvolver a agilidade em efetuar cálculos mentais, melhorar a coordenação motora fina e a concentração. Os estudantes aprendem enquanto estimulam suas habilidades em Matemática”, esclarece a docente responsável pela atividade, Andrea Castelain.