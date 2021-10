Professores do Glória criam projeto de livretos para popularizar a Filosofia

Exemplares virtuais tratam da vida e obra de grandes filósofos da humanidade

Os docentes do Colégio Marista Glória, Eduardo Augusto Souza Cunha e Faissal Ghazi Tannoukhy, desenvolveram um trabalho entre os alunos de 7º e 8º ano do Ensino Fundamental que envolvia um debate interdisciplinar entre História e Filosofia.

A partir das aulas sobre Absolutismo e Iluminismo, os professores orientaram que os alunos criassem livretos virtuais, contando o que os jovens compreenderam sobre as ideias de alguns dos grandes filósofos daquele período histórico.

Os volumes, além da linguagem acessível, contam com arquivos de vídeo e áudio, além do texto e imagens e tratam das obras de Thomas Hobbes, Jean Bodin, Jacques Boussuet, Nicolau Maquiavel, Étienne de la Boétie, entre outros.

De acordo com o professor Eduardo Augusto Souza Cunha, dentro de um conjunto de nomes listados, os alunos escolheram, levando em consideração o contexto histórico e as várias correntes filosóficas. “Pretendemos quebrar a ideia de que a Filosofia é só para os grandes pensadores e para uma elite intelectual. Ela está presente no que pensamos no dia a dia”, explica.

Faissal Ghazi Tannoukhy esclarece que os livros tornam o pensamento filosófico mais democrático e menos abstrato, próximo a realidade de todas as pessoas. “É uma maneira de criar entre os alunos uma paixão pelo pensar, para que comecem a questionar a realidade em que estão inseridos, saindo assim do senso comum”, frisa.

Os links são públicos e abertos para todos os interessados em saber mais sobre a Filosofia. São eles:

Thomas Hobbes:

https://read.bookcreator.com/9BQPyRsTbMdT98zb1tQjnJTnOD53/hLihiVgRSCq4JyEfemfJ6g

Jean Bodin:

https://read.bookcreator.com/ioNjEeau6necBZM9PHFWZCP0lbv2/X3ON7lWnRLCyiWtIsoubJg

Jacques Boussuet:

https://read.bookcreator.com/qlWuCuHNu2diglNX908S8p4EsRw2/hva0JKknSTiuMSTQ_A77_w

Nicolau Maquiavel:

https://read.bookcreator.com/QZq9IxNia0go5uIVVIPoS6XvOQp1/ku_CKPIeSieaw02sfuOlTw

Étienne de la Boétie:

https://read.bookcreator.com/kmbtubP53qfFytNheW3od895fZI3/Jo2VqX-JS32x6LqKj4b5Og

Luz, a voz da Razão:

https://read.bookcreator.com/OiPbh5daTGer7mLuru9fsHtn5Sa2/ubORJqooRmyQMU83IBpEnw

Teóricos do Iluminismo:

https://read.bookcreator.com/i9FKvyDohIO6qBXZu0K0MU51i8P2/bTCgUUmJQQG_6eldKqiVyg

Filósofos Iluministas:

https://read.bookcreator.com/D95cXofuM6TKUEKPoEc9iuIZqTN2/S-GkPQzlQxyofml_MDCIuw