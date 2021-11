Professora do Glória participa como coautora de dois livros sobre educação infantil

Bruna Biazoto, psicopedagoga há 20 anos, escreveu dois capítulos em livros que tratam da primeira infância

A professora do Colégio Marista Glória, Bruna Biazoto, recebeu um convite para integrar o grupo de coautores do livro Primeira Infância – volume 2 – “O que os pais precisam saber sobre a fase que é o alicerce da vida”, da Editora Literare Books.

No capítulo escrito pela docente são abordados os riscos que as crianças correm ao dedicar grande parte do seu tempo atrás das telas, seja de smartphones, tablets ou televisores. “Obviamente o papel da família é questionado, as relações que existem entre os seres que habitam a mesma casa e as expectativas que depositamos em nossas crianças mesmo antes do seu nascimento”, explica Bruna. O capítulo aborda o tema de forma leve, com relato de caso e com uma reflexão importante de como conciliar os momentos online com experiências reais.

Esta reflexão deu origem a mais um capítulo, agora no livro “Habilidades Socioemocionais – Por que essas competências precisam ser desenvolvidas na primeira infância?”, da mesma editora.

“Partindo daquilo que acredito, que famílias e escola juntas são potencializadoras do desenvolvimento da infância, levo o leitor a repensar se ele realmente se conhece, se nós, adultos nascidos no século XX, tivemos nossas habilidades socioemocionais desenvolvidas. Se sim, será que os mesmos recursos funcionariam hoje com nossas crianças? Se não, como desenvolver algo que eu mesmo não tenho incorporado?”, esclarece a professora. E complementa: “Minha intenção é que mesmo após o fim da leitura, pais e educadores continuem a pensar e experenciar um novo olhar sobre as inquietudes e necessidades da infância”.

O lançamento dos livros ocorrerá logo após o 2º Congresso Internacional de Educação Parental, no Teatro Maksoud, no Hotel Maksoud Plaza, dia 18 de novembro de 2021, às 19 horas.

Bruna Biazoto é psicopedagoga clínica e especialista em Inclusão, trabalha com a estimulação precoce em crianças com Autismo, estimulação cognitiva de crianças e jovens com Dificuldades de Aprendizagem, TDAH, Síndrome de Down, Deficiência Intelectual e Altas Habilidades. Integrante da Equipe Saber + Experiências Pedagógicas, que realiza palestras, formações e vivências sobre o desenvolvimento infantil, parentalidade e práticas pedagógicas.