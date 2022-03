Para aprimorar a escrita de crianças, professora cria sorteio de “palavras-mágicas”

Docente do Colégio Marista Glória ensina os alunos a criarem contos a partir da escolha aleatória de palavras

Notando que após o período de isolamento social a turma do 6º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, do Colégio Marista Glória, apresentava dificuldades na escrita e também de relacionamento, a professora de Língua Portuguesa, Mailu Alcántara, propôs uma atividade para estimular a vontade de escrever, de trabalhar em grupo e partilhar experiências.

A docente sugeriu que as crianças trouxessem fotos de casa com imagens da família, de ambientes ou do animal de estimação; algo que trouxesse a eles uma memória positiva. Por meio das imagens, deveriam criar, em grupos, contos do gênero fantasia, que envolve magia, mundos imaginários, seres fantásticos e muita criatividade.

“Porém, para enriquecer o texto, colocamos palavras secretas em uma ‘bolsa encantada’, que deveriam ser sorteadas pelos alunos. Elas seriam o destaque para os contos e norteariam a história”, explica Mailu.

Algumas das palavras sugeridas foram lagoa mágica, príncipe, princesa, lagoa encantada, cavalo voador, entre outras. “Após a produção, os alunos leram os textos para os colegas, compartilhando com toda a turma, estimulando também a relação social”, revela a professora.

“Com o interesse dos pequenos, iremos agora trabalhar o gênero textual mitologia”, complementa a docente.