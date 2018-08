Oficina de gêneros textuais com jornalista Marcos Carrieri no Glória

Os gêneros textuais estão presentes no cotidiano e observá-los na prática é a melhor forma de significá-los. Por isso, a programação de atividades para o projeto OCA (Orçamento da Criança e do Adolescente), desenvolvido pela professora Mailu, titular do 8º ano do Ensino Fundamental I, e pelo Núcleo de Pastoral, realizou dinâmicas que envolvem a linguagem também como meio de desenvolvimento social.

Uma dessas atividades foi o encontro das turmas do 8º ano do Colégio Marista Glória com o Jornalista Marcos Carrieri, a fim de aproximar o gênero entrevista da prática dos estudantes. Com vasta experiência, Marcos partilhou com os estudantes dados, dicas de fotografia e registro textual, conduta profissional e também curiosidades sobre o tema desenvolvido no projeto: a situação dos refugiados no Brasil.

Ainda este ano os estudantes visitarão a Casa do Imigrante, em São Paulo, e produzirão textos do gênero entrevista, para desenvolver outras etapas do trabalho. O planejamento é essencial e os alunos poderão desenvolver mais essa prática, com elaboração de perguntas, pesquisa de informações sobre o tema e sobre os entrevistados. Por isso, esses pontos foram abordados no encontro dos estudantes com o jornalista.

De acordo com a professora Mailu, “vivenciar as práticas sociais dos gêneros textuais é essencial para compreendê-los e valorizá-los”.