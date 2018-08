Novidades na quadra de futebol do Glória buscam oferecer mais saúde

O esporte é um dos pilares da filosofia educacional Marista e que, a cada ano, se fortalece no Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, com resultados cada vez mais expressivos. O número de alunos participantes das modalidades esportivas oferecidas cresce ano após ano, como uma clara demonstração de que alunos e seus familiares compreendem a importância da prática saudável do esporte.

Este ano, uma das quadras poliesportivas do Colégio foi reconstruída e o piso de concreto foi substituído por um sintético que transformou o espaço esportivo, permitindo a práticas de novas modalidades esportivas, que são desenvolvidas coletivamente, reforçando os laços das relações interpessoais, da busca por resultados de maneira sadia e do bem estar com o próprio corpo e saúde.