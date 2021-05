No dia do abraço, Glória aproxima famílias, em manhã especial

Como abraçar os amigos ainda não é possível, Colégio Marista Glória promove encontro virtual entre estudantes e familiares

Em 2004, o australiano Juan Mann, que vivia em Londres, precisou voltar para Sydney, sua cidade natal. Ao chegar no aeroporto não havia ninguém para recebe-lo. O episódio fez com que ele decidisse iniciar, no dia 22 de maio, uma ação de abraços grátis, que ficou conhecida como free hugs. Ele escreveu as palavras em um papelão e foi até o ponto mais movimentado da cidade. Após olhares desconfiados, as pessoas começaram a aceitar a oferta.

Este ano, devido a pandemia da Covid-19, os abraços ainda devem ser evitados. Mas estar entre os amigos e os familiares, mesmo que de modo virtual, é possível. O Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Glória, promove no sábado, 22 de maio, uma integração entre os alunos e seus familiares. As atividades que ocorrem das 9h às 11h50, contemplam aulas de ballet, judô, jazz, ritmos e zumba, xadrez, desafios do esporte e aulas de circo (acrobacias). Tudo pelo computador.

“A participação é muito importante para que possamos estar juntos, ainda que distantes. Esse evento remoto tem como objetivo compartilhar momentos em família, divertir, fortalecer os vínculos afetivos, se exercitar, contribuindo para saúde física e emocional”, explica a coordenadora do NAC, Rafaela Jorge de Oliveira.