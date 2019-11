Marista Glória vence etapa da Tango Mania realizada em São Paulo

Campeonato global de futebol de rua premia a habilidade individual de cada atleta

O Colégio Marista Glória venceu no último sábado (23) no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), a última etapa da Tango Mania, edição especial escolar da competição Tango League. Promovida pela marca esportiva Adidas, se trata de uma competição global de futebol de rua. Participaram 24 escolas da capital paulista.

A Tango Mania é destinada para nascidos entre 2005 e 2007 e premia não só a quantidade de gols, mas a habilidade individual de cada atleta nas categorias masculino e feminino. Em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo, a Adidas promoveu no final de semana, na cidade, a Virada Esportiva. Durante o sábado e o domingo, a marca ofereceu e apoiou mais de 40 atividades gratuitas para o público em diversos locais da capital paulista entre 8h e 22h. Entre os esportes contemplados no programa, além do futebol, estavam basquete, corrida, skate, escalada, funcional, fit fight e ballet fitness. A Tango Mania foi uma das atividades estimuladas.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Marista Glória, Rafaela Jorge de Oliveira, o foco da atividade, é o incentivo à prática de esportes como ferramenta para o desenvolvimento do corpo, mente e social, utilizando o futebol como plataforma.

“A Jornada Tango inicia-se na escola por meio da Tango Mania, edição especial escolar da competição Tango League. É uma união dos Colégios, englobando atletas, família e amigos”, destaca.