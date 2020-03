Marista Glória usa a tecnologia para o ensino de Ciências

Aplicativo SkyView permite que alunos busquem e localizem estrelas e planetas

Nos meses de fevereiro e março, para introdução ao estudo do Planeta Terra e do Sistema Solar, o professor de Ciências do 6º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais do Marista Glória, Wagner Eduardo Gonçalves, programou uma atividade que usa a tecnologia para facilitar o aprendizado.

Nessa ação, os alunos utilizaram um aplicativo chamado SkyView, que permite o uso da câmera para dar informações sobre objetos no céu e seus nomes. Ele permite procurar e localizar estrelas específicas, estações espaciais e compartilhar as descobertas no Twitter, Facebook ou Instagram.

Os estudantes puderam identificar, em tempo real, a localização dos planetas e das constelações. Nas observações e estudos dos movimentos do Sol e da Terra e seu satélite, a Lua, perceberam as influências de seus movimentos (órbitas) nos fenômenos naturais.

“Os alunos utilizaram as novas tecnologias para observar e coletar os dados e de modo individual e coletiva registraram as informações, de acordo com padrões de classificação ensinados em sala”, explica o docente.