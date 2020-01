Marista Glória terá aulas de Robótica

Modalidade estimula cooperação, tomada de decisões e planejamento. Aulas tem início dia 03 de fevereiro e turma já possui 50 alunos inscritos

Em 2020, será ministrada a modalidade Robótica, no Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Glória.

De acordo com a coordenadora do NAC do Colégio Marista Glória, Rafaela Jorge de Oliveira, os alunos fãs de Lego ou simplesmente aqueles que já brincaram com os famosos blocos de plástico alguma vez na vida, tiveram contato com as infinitas possibilidades de construção.

“A Robótica Educacional estimula competências fundamentais para o profissional 4.0 como: espírito investigativo, trabalho em equipe, planejamento, cooperação, diálogo, pesquisa e tomada de decisões. Com foco nas abordagens da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, a Robótica está fomentando novas gerações de engenheiros e pesquisadores que a indústria tanto precisa”, explica a docente.

A divisão Lego Education responde pelos kits de robótica da empresa e foi criada em 1996, em parceria com o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), ao desenvolver o Technic Computer Control, um programa para computador que controlava robôs construídos com Lego. Dois anos mais tarde, a Lego Education apareceu oficialmente com o lançamento do Mindstorms, o primeiro bloco programável. Atualmente, a Lego Education possui mais de 100 produtos em sua linha que são direcionados desde a crianças na Pré-Escola até ao Ensino Médio.

Aprendizado

Para os alunos do Ensino Fundamental até o Ensino Médio serão utilizadas as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O sistema de aprendizado é de alta qualidade, com tecnologia de ponta e a metodologia dos 4 C´s – Connnect (Conectar), Construct (Construir), Contemplate (Analisar) e Continue (Desenvolver).

Os alunos do Fundamental Anos Iniciais irão utilizar o kit de robótica WeDo para empreender conceitos científicos e ao mesmo tempo construir e programar robôs funcionais.

Nos Anos Finais, sensores e blocos programáveis do kit Mindstorms são adicionados ao material de trabalho para exercitar o raciocínio lógico e conceitos tecnológicos. Por fim, no Ensino Médio, os alunos são incentivados a criar protótipos e fazer novas descobertas também pelo Mindstorms, já como forma de auxílio na escolha da profissão.

O Núcleo de Atividades Complementares (NAC) disponibiliza uma gama variada de modalidades artísticas, culturais e esportivas que promovem a integração e influenciam positivamente na autoestima e na concentração dos alunos.