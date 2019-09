Marista Glória recebe mais de 700 alunos para festival estudantil de dança

Festival terá como convidados 30 colégios particulares de São Paulo

O Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, por meio do Núcleo de Atividades Complementares (NAC), realiza nos dias 27 e 28 de setembro, em seu Salão Nobre, o tradicional Festival de dança Dance Glória, um dos maiores festivais de dança entre escolas de todo o Brasil.

Neste ano, o evento conta com a participação de 706 alunos inscritos e 30 colégios particulares e instituições sociais convidadas, um recorde desde o início da atividade em 2011. As modalidades apresentadas serão: ballet, jazz, sapateado, street dance e estilo livre. Outra novidade nesta edição, será a montagem de um stand que terá disponível para venda artigos e roupas de dança.

O Dance Glória incentiva o ensino e a prática da dança, bem como salienta sua importância como forma de expressão e troca de experiências. Visa também, oferecer aos alunos, pais e interessados um espaço de valorização da arte e da cultura.

O Festival também possui caráter solidário. A taxa de inscrição é qualquer tipo de material de limpeza, que serão doados para unidades sociais parceiras do Colégio.

Os trabalhos coreográficos serão avaliados com base nos quesitos: figurino, musicalidade, conjunto, composição coreográfica, técnica e expressividade, de forma construtiva de acordo com a modalidade e categoria.

De acordo com a Coordenadora do NAC Rafaela Jorge de Oliveira, o Dance Glória auxilia a construir um diálogo e uma visão crítica-construtiva sobre os trabalhos desenvolvidos em dança, dentro do ambiente escolar. “O Festival propaga e divulga a arte, também como ferramenta da difusão cultural, valorizando a criação, educação, divulgação e apreciação da pratica da dança, dentro das escolas”, enfatiza.

Serviço

Dance Glória – Colégio Marista Glória

Data: 27 e 28 de setembro de 2019

Horário: 27/09 – 19h / 28/09 14h30 e 16h30

Local: Rua Justo Azambuja, nº 267, Cambuci, São Paulo (SP)