Marista Glória realiza o tradicional Bazar Família Solidária

A renda arrecadada é revertida em doações para entidades parceiras

Entre os dias 17 e 19 de outubro, o Colégio Marista Nossa Senhora da Glória realiza o tradicional Bazar Família Solidária. Sua primeira edição aconteceu em 1999.

Durante três dias, expositores independentes estarão no Colégio comercializando produtos artesanais e de decoração, bijuterias, bolsas e outros acessórios, além de doces e salgados, disponíveis para compra de toda a comunidade escolar. “O Bazar é organizado pela Equipe de Solidariedade do Colégio Marista Glória, formada por mães e pais de alunos e ex-alunos voluntários que se dedicam à organização do evento”, explica a professora e orientadora pedagógica do Fundamental II e do Ensino Médio do Colégio Marista Glória, Regina Pinheiro.

A renda arrecadada é revertida em doações de aparelhos eletroeletrônicos, alimentos e outros itens para instituições beneficentes.

Este ano, as entidades beneficiadas serão:

Centro de Convivência Início de Luz, localizada na Rua Oliveira Lima, nº 72, no Cambuci;

CCCA Esperança, localizado na Praça José Vicente da Nóbrega, nº 61, no Cambuci;

Associação Maria Flos Carmeli/CEI Quintal da Criança, localizado na Rua Glicério, nº 221, na Liberdade;Instituição Beneficente Nosso Lar, localizado na Praça Florence Nightingale, nº 56 – Jardim da Gloria, São Paulo;

AMA – Associação Amigos do Autista, localizado na Rua do Lavapés, nº 1123 – Cambuci, São Paulo.

O evento é destinado apenas para a comunidade escolar do Colégio Marista Glória.