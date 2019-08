Marista Glória realiza apresentação para novas famílias

Evento será realizado no dia 31 de agosto às 10h

O Colégio Marista Glória realiza sua tradicional Acolhida, um evento destinado às famílias interessadas em conhecer a Proposta Pedagógica Marista para os segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e a estrutura física do Colégio Marista Glória. O propósito é buscar um conhecimento mais próximo para a escolha da instituição de ensino na qual pretendem matricular seus (suas) filhos (as).

Todos os gestores e docentes estarão preparados para acolher as famílias com um agradável café e muita alegria em partilhar com todos os fundamentos da Educação Marista.

O evento consiste em uma palestra para os pais, conduzida pela equipe gestora do Glória. Paralelamente, as crianças e jovens desfrutam de momentos de brincadeira e descontração nos diversos ambientes de aprendizagem do Colégio, acolhidos por representantes da equipe docente.

Ao final da palestra, os pais também serão acompanhados em uma visita aos espaços de aprendizagem. Poderão também, se informar sobre condições de matrícula com a equipe da Secretaria.

Inscrições pelo telefone (11) 2699-5626, através do e-mail relacionamentogloria@colegiosmaristas.com.br ou pelo link: https://forms.gle/6er1z5qxxGkAo3dZA

Serviço

Apresentação para novas famílias – Marista Glória

Data: 31 de agosto

Horário: 10h

Informações: (11) 2699-5626

Sobre o Colégio Marista Glória

No Colégio Marista Glória a formação acadêmica caminha ao lado dos esportes, da cultura e da solidariedade, ampliando horizontes e amizades. Inaugurada em 11 de fevereiro de 1902, no bairro do Cambuci, em São Paulo, esta tradicional unidade da Rede Maristas de Colégios (RMC) incentiva a participação dos estudantes em diferentes eventos para desenvolvimento de novos cidadãos e agentes de transformação da sociedade. Inspirado em valores sólidos cristãos, mas sempre acompanhando as mudanças de nosso tempo, a escola oferece níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A proposta pedagógica do Glória inclui ainda inúmeras atividades complementares esportivas e artísticas, além de Núcleo Pastoral, Marista Idiomas (ensino exclusivo para línguas estrangeiras), Vivências Internacionais (experiências de intercâmbio) e Disciplinas Eletivas. Para mais informações, acesse: www.maristagloria.com.br