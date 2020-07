Marista Glória promove webinário para discutir as profissões

Palestras on-line sobre Projetos de Vida irão abordar profissões como Odontologia, Direito, Medicina, Paleontologia e Engenharia

O Colégio Marista Glória realiza de 03 a 07 de agosto um webinário sobre profissões para estudantes do Ensino Médio que estão se preparando para o desafio dos vestibulares. As palestras de profissionais do mercado acontecem das 11h15 às 13h e a transmissão se dará pela plataforma Microsoft Teams e permite a participação de convidados e o envio de perguntas.

Alguns dos temas tratados são “A Odontologia: Curso e mercado de trabalho”, “Direito: De estudante do Glória a Juiz”, “Ser sociólogo no Brasil: Desafios e compromissos”, “Como fazer Ciências no Brasil: Os desafios da Paleontologia” e “Da Aviação para a Engenharia e tudo mais que você quiser ser”.

O webinário também irá tratar sobre a possibilidade de estudar fora do Brasil nas palestras “Oportunidades de estudo e carreira na Holanda”, “Sua jornada até uma Universidade nos EUA e sua carreira internacional” e “Faculdade no Exterior: Planejamento, preparação e bolsas de estudos”.

Para finalizar a semana, haverá também uma discussão sobre Projeto de Vida e Vocação, filosofia educacional Marista que valoriza as histórias e as escolhas dos jovens em busca de se conhecerem melhor, identificação de seus potenciais, interesses, paixões e estabelecimento de estratégias e metas para alcançar os objetivos rumo à felicidade.

Programação:

03 de agosto – das 11h15 às 13h

A Odontologia: Curso e mercado de trabalho (Vinícius Lopez – Cirurgião Dentista)

04 de agosto – das 11h15 às 13h

Direito: De estudante do Glória a Juiz (Rafael Vieira Patara- Juiz de Direito)

Ser Sociólogo no Brasil: Desafios e compromisso (Filipe Gonçalves – Cientista Político

Como fazer Ciências no Brasil: Os desafios da Paleontologia (Thaís Rabito Pansani – Paleontóloga)

05 de agosto – das 11h15 às 13h

Oportunidades de estudo e carreira na Holanda (Gustavo Nikoski)

Sua jornada até uma Universidade nos EUA e sua carreira internacional (Pedro Mussi e Mariana Muller)

Faculdade no Exterior: Planejamento, preparação e bolsas de estudos (Felipe Gennari)

06 de agosto – das 11h15 às 13h

Da aviação para a engenharia e tudo mais que você quiser ser (Eduardo Mendes Marcondes -Capitão-Aviador)

Da Medicina para a Administração (Edson Sadao Iizuka – Professor)

07 de agosto – das 11h15 às 13h

Projetos de Vidas e as Vocações (Volnei Sevenhani – Coordenador de Animação Vocacional)

Vocação Marista (Ir. Ronaldo Luzzi – Coordenador de Pastoral do Colégio Marista São Luís – Jaraguá do Sul/SC)

Voluntariado Internacional – Projeto de Vida e escolhas (Bruno Socher – Núcleo de Identidade, Missão e Vocação)

Todos os dias contarão com momentos para perguntas e interações dos alunos e demais convidados.