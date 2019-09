Marista Glória promove vivência multidisciplinar com famílias

Atividade é destinada a pais e alunos interessados em conhecer a proposta pedagógica Marista

O Colégio Marista Glória, em São Paulo (SP), realiza em 5 de outubro, a Acolhida, um evento destinado às famílias interessadas em conhecer a proposta Pedagógica Marista para os segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. O evento também proporciona que a comunidade conheça a estrutura física do Colégio, buscando qualificar a escolha da instituição de ensino na qual pretendem matricular seus filhos.

As inscrições podem ser feitas até 4 de outubro no formulário, clicando aqui.

A ação terá um formato didático, pois consiste em uma vivência multidisciplinar em família. Essa experiência será proporcionada por meio de estações que serão conduzidas pela equipe do Glória. Cada atividade/disciplina será apresentada em diversos espaços do Colégio, desde salas de aula, passando por laboratórios, Marista Idiomas, espaços artísticos e esportivos. Todos, gestores e docentes, estão preparados para acolher as famílias partilhando os fundamentos da Educação Marista.

No fim do evento, os pais também poderão se informar sobre condições de matrícula com a equipe da Secretaria e Relacionamento do Colégio.

Em caso de dúvidas: telefone (11) 2699-5605 ou pelo e-mail: relacionamentogloria@colegiosmaristas.com.br

Serviço

Data: 5 de outubro de 2019

Horário: 9h

Local: Colégio Marista Glória – Rua Cesário Ramalho, nº 288