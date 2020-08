Marista Glória promove sarau virtual

Estudantes do Colégio vencem a timidez em mais de 100 apresentações artísticas on-line

Alunos e alunas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais – do Colégio Marista Glória, localizado na Zona Central de São Paulo (SP), criaram um sarau virtual, reunindo diversas modalidades artísticas. Em meio ao distanciamento social, atualmente as aulas estão ocorrendo em ambiente on-line.

As docentes Cláudia Azadinho, Daniella Coscarelli, Carolina Maria, Silvana Fernandes, Cintia Frauches e Larissa Capellini sugeriram a atividade, abrindo espaço para o protagonismo das crianças e para a arte, expressa em suas mais diferentes linguagens. Nessa atmosfera, as crianças puderam se manifestar artisticamente, ampliando o repertório cultural por meio da partilha de talentos, em um grande exercício de entrega e criatividade.

Primeiro, os alunos puderam compreender como um sarau pode ser apresentado, demonstrando as particularidades de um acervo cultural, que pode envolver performances artísticas, literárias, mágicas e até esportivas.

Apresentações, cantos e outras formas de arte, como pintura e teatro, foram surgindo, além de atividades com equipamentos digitais e instrumentos eletrônicos e musicais. Os alunos foram convidados a partilhar vídeos, imagens, áudios, desenhos e escritas como forma de registro dos ensaios para a apresentação do sarau. Inclusive um vernissage – inauguração de uma exposição de obras de arte, que acolhe pintores, escultores e fotógrafos – foi proposta e desenvolvida pelos alunos para que pudessem dividir seus projetos com os colegas.

“A proposta de um sarau traz a dimensão do encantamento da arte por meio de poemas, danças, músicas, pinturas, mágicas, fotografias, vídeos e histórias. A conexão presencial tornou-se virtual, mas, ainda assim, a interação dos alunos entre si, com a família e com os professores foi valorizada”, explicam as professoras Cintia Frauches e Larissa Capellini.