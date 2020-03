Marista Glória promove live no Instagram para levar mensagem de fé e esperança

Núcleo de Pastoral pretende estimular a reflexão entre as famílias, durante o período de quarentena

O Marista Glória, por meio de seu Núcleo de Pastoral, irá promover todas as quintas-feiras, a partir de 26 de março, às 17h30, uma live no Instagram (@maristagloria) visando levar mensagens de fé, união e esperança para todos os interessados.

Com cerca de 15 minutos de duração cada uma, os vídeos irão propor breves reflexões sobre o evangelho do dia. As famílias poderão escrever suas intenções e orações nos comentários, que serão lidas pelos pastoralistas.

“Este momento pede compaixão e empatia, como já nos alerta a Campanha da Fraternidade. E esse é o maior testemunho que podemos dar hoje em meio a tudo que vivenciamos”, explica o Coordenador do Núcleo de Pastoral do Colégio Marista Glória, Wagner Botelho.