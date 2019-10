Marista Glória promove Campanha dos Brinquedos 2019

Doações estão sendo feitas diretamente nas ONGs parceiras

A Equipe de Solidariedade, com o apoio do Colégio Marista Glória e da Pastoral, está promovendo a Campanha dos Brinquedos 2019. A Campanha tem como objetivo arrecadar brinquedos que serão doados a instituições.

Neste ano, acolhendo sugestões dos parceiros, o Marista Glória está propondo uma nova interação e vivência junto às instituições atendidas. Em 2019, as doações de brinquedos novos ou usados em bom estado, feitas por pais e alunos, serão entregues pessoalmente no período de 2 a 11 de outubro nas seguintes ONGs:

Centro de Convivência Início de Luz, localizada na Rua Oliveira Lima, nº 72, no Cambuci;

CCCA Esperança, localizado na Praça José Vicente da Nóbrega, nº 61, no Cambuci;

Associação Maria Flos Carmeli/CEI Quintal da Criança, localizado na Rua Glicério, nº 221, na Liberdade.

Horário para entrega das doações: de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h.

O foco da Equipe é desenvolver projetos solidários, em parceria com entidades sociais das comunidades, desenvolvendo a construção da solidariedade.

“Esta é uma boa oportunidade de colocarmos em prática a solidariedade, conhecendo os espaços em nosso entorno, fomentando a prática do voluntariado”, enfatiza a professora e orientadora pedagógica do Fundamental II e do Ensino Médio do Colégio Marista Glória, Regina Pinheiro.