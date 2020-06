Marista Glória promove campanha de doação de sangue para aumentar estoque de hemocentros

Alunos realizam a Campanha #SangueMaristaGlória de 01 a 29 de julho

Nos meses de julho habitualmente ocorrem reduções de até 50% nas doações aos bancos de sangue. Somando a insegurança gerada pela pandemia do novo coronavírus, os estoques estão ainda mais críticos. Mesmo com toda a divulgação de que as instituições estão com exemplares planos de organização, higienização e limpeza dos seus espaços, favorecendo uma doação segura, livre de contágio do Covid-19, os estoques estão criticamente baixos.

Em meio à pandemia, os hemocentros adotaram medidas específicas para garantir a segurança dos doadores. Entre elas, está o agendamento de horário para a doação de sangue, o que evita aglomerações. Salas de espera também foram adaptadas para aumentar a distância entre os doadores.

Como forma de incentivo à solidariedade para este ato que salva vidas, alunos do Colégio Marista Glória, localizado na Zona Central de São Paulo (SP), estão promovendo de 01 a 29 de julho a Campanha #SangueMaristaGlória.

A iniciativa é do Núcleo de Pastoral do Colégio e faz parte da programação do Festival Champagnat, um tradicional evento Marista, que promove atividades esportivas, culturais e sociais, com ênfase na fraternidade e na solidariedade, e tem a mecânica de uma gincana, contando pontos para as turmas que mais doarem.

Além dos alunos, voluntários de toda a sociedade podem participar doando sangue em qualquer instituição, apadrinhando uma turma e mandando para o Colégio Marista Glória a indicação da equipe escolhida e, o comprovante da doação e/ou fotos. Esse contato deve ser feito pelo e-mail gloria-pastoral@colegiosmaristas.com.br

Para doar é preciso:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores, a partir dos 16 anos podem doar acompanhados de um dos pais ou responsável legal; maiores de 65 anos só podem doar se já doaram antes dos 60 anos);

Pesar mais de 50 kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa duas horas antes da doação);

Portar documento oficial com foto (obrigatório);

Alguns locais indicados para a doação:

Banco de Sangue de São Paulo

Unidade Paraíso (Nova Unidade Brigadeiro). Rua Tomás Carvalhal, 711 – Paraíso

Atendimento: Segunda a sexta, das 08h às 17h, e sábado, das 08h às 16h. Contato: (11) 3373-2050 | (11) 3373-2000

Estacionamento grátis durante a doação no Matsubara Hotel (Conveniado): R. Tomás Carvalhal, 480.

Unidade Hospital Edmundo Vasconcelos

Rua Borges Lagoa, 1450 – Vila Clementino

Atendimento: Segunda a sábado, das 08h ao 12h. Contato: (11) 5080-4435

Estacionamento grátis no local.

Colsan Sociedade Beneficente Coleta Sangue

11 postos de coleta: www.colsan.org.br

Telefone: (11) 5055-1250.

Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo

Posto Clínicas: Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar – Cerqueira César – São Paulo

Posto Dante Pazzanese: Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera – São Paulo. Telefone: 0800 55 0300

Banco de Sangue Paulista

Unidade Central – Vila Nova Conceição: R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 46 – 5º, 14º, e 15º Andares – Vila Nova Conceição.

Telefone: (11) 3048-8969 (tronco).

Instituto Hospital Oswaldo Cruz – banco de sangue hemoterapia

Rua Treze de Maio, 1815 e Rua João Julião, 331. Paraiso – São Paulo – SP.

Telefone: (11) 3286-7372