Marista Glória promove aulas experimentais de futsal feminino

Colégio incentiva prática do esporte entre alunas

O Marista Glória está convidando as alunas do Ensino Fundamental para praticar futsal feminino.

Além de estimular a prática entre as meninas, o Colégio compreende que a atividade promove bem-estar físico e desenvolve habilidades motoras gerais como locomoção, coordenação, domínio da bola, manipulação e equilíbrio. O futsal também incentiva a socialização, muito importante para aprimorar exercícios em grupo e maior noção de responsabilidade. Além disso, o esporte melhora o funcionamento do metabolismo, o sistema respiratório e o cardiovascular.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Marista Glória, Rafaela Jorge de Oliveira, com a pandemia da covid-19, a prática está focada nos treinos táticos e de fundamentos, como chutes a gol, passes e lançamentos, respeitando o distanciamento social.

“Com isso, podemos desenvolver a coordenação motora das atletas. Já nos treinos táticos, desenvolvemos o coletivo, mostrando que uma equipe só funciona se todos trabalharem juntos”, afirma a professora.

Para Rafaela, o esporte também é muito benéfico nesse momento, para equilibrar o emocional das crianças, que foi abalado na pandemia, devido ao distanciamento social.

Sarah Saraiva de Pádua é aluna do Ensino Médio. Para ela, tem sido uma experiência muito positiva, pois a atividade é uma maneira de distrair a cabeça de uma rotina pesada de estudos.

“A prática do futsal tem sido muito divertida. Não só pelo esporte em si, mas pelo trabalho em grupo, que ajuda a espairecer, exercitando a paciência e fortalecendo a amizade entre o time de meninas”, explica a estudante.

Motivos para a prática do futsal, segundo a especialista do Colégio Marista Glória: