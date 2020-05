Marista Glória promove aulas de dança on-line

Atividades são para os alunos do Ensino Fundamental-Anos finais e Médio

O Núcleo de Atividades Complementares (NAC), do Colégio Marista Glória, preparou aulas de dança on-line para seus bailarinos e bailarinas.

As atividades, que podem ser desenvolvidas em casa, têm como objetivo a manutenção do vínculo dos alunos com as práticas extracurriculares e, ao mesmo tempo, dar continuidade às atividades físicas e artísticas para que todas se mantenham saudáveis. As responsáveis pelo projeto são as docentes Patricia Castro e Patricia Queiroz.

De acordo com a Coordenadora do NAC, Rafaela Jorge de Oliveira, esta é uma maneira dos alunos se divertirem durante o período de distanciamento social. “Afinal, neste momento que estamos vivendo, a prioridade é cuidar do corpo e da mente”, destaca.

As aulas acontecem na plataforma Blackboard (Colaborate).

Agenda:

Jazz Iniciante e Intermediário

Quinta-feira (28/05) – 13h às 13h50

Grupo Especial de Dança

Sexta-feira (29/05) – 15h às 15h50

Street Dance Iniciante

Sexta-feira (29/05) – 14h às 14h50

Street Dance Avançado

Sexta-feira (29/05) – 16h às 16h50

Cheerleading Dance

Quinta-feira (28/05) – 16h às 16h50