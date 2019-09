Marista Glória promove a Oliglória, competição com 30 colégios participantes

Modalidades futsal, handebol, voleibol, basquetebol, ginástica artística, xadrez e judô fazem parte da disputa

No Colégio Marista Glória, em São Paulo (SP), os estudantes não somente aprendem, mas também têm a oportunidade de jogar, correr, brincar e, assim, conviver. Com uma área de mais de 13 mil metros quadrados, o Glória realizou no dia 31 de agosto a Oliglória, uma competição envolvendo estudantes de diversos colégios, em inúmeras modalidades.

A olimpíada escolar tem como objetivo despertar e estimular o gosto pela prática desportiva por meio de competições sadias e educativas. A competição acontece todo ano e reúne diversas escolas da rede particular de ensino, representadas por estudantes de 7 a 18 anos de idade.

Com a participação de 30 colégios convidados nas quadras e ginásio do Glória e dividida em duas fases (a primeira em maio), durante a competição são disputadas modalidades como futsal, handebol, voleibol, basquetebol, capoeira, ginástica artística, xadrez e judô. Neste sábado as disputas foram nas modalidades: judô, capoeira e ginástica.

O Núcleo de Atividades Complementares (NAC) incentiva a participação dos alunos do Oliglória devido à promoção do intercâmbio social e esportivo entre os colégios envolvidos, ampliando e desenvolvendo a cidadania dos alunos por meio de atividades esportivas.

