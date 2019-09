Marista Glória premia alunos por participação na Olimpíada Canguru de Matemática 2019

Foram 80 alunos homenageados pelo desempenho com medalhas e menções honrosas

Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais até a 3ª série do Ensino Médio do Colégio Marista Glória, em São Paulo (SP), receberam medalhas pela participação na Olimpíada Canguru de Matemática na sexta-feira, 30 de agosto. Foram 80 alunos premiados – com menções honrosas – além de medalhas de bronze, de prata e também de ouro.

De acordo com a professora e orientadora pedagógica do Fundamental II e do Ensino Médio do Colégio Marista Glória, Regina Pinheiro, é um momento especial para parabenizar os alunos e amplificar o ensino da Matemática. “É um momento importante e de grande satisfação de todos os participantes”, destacou.

Concurso Canguru de Matemática

O Concurso Canguru de Matemática é uma competição anual internacional destinada aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até os da 3ª série do Ensino Médio.

A competição teve origem na França e é administrada globalmente pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières – AKSF).

Sobre o Colégio Marista Glória

