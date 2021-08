Marista Glória participa da Uniexpo On-line – Feira de Profissões

Evento virtual e gratuito oferece programação para auxiliar estudantes na escolha da profissão

Já estão abertas as inscrições para a Uniexpo On-line – Feira de Profissões – para as regiões Sul e Sudeste do Brasil. O evento virtual será realizado no dia 01 de setembro, das 14h às 19h (horário de Brasília). As inscrições são gratuitas.

Os inscritos vão participar de palestras e bate-papos com profissionais de diferentes áreas, além de receber informações sobre mercado de trabalho e carreira.

Para participar, é necessário realizar a inscrição no link exclusivo – Colégio Marista Glória: https://forms.gle/qr3pmpxypKDoKMK66

Realizada pela Teenager, a feira oferece atividades que proporcionam o contato entre os estudantes do ensino médio, as instituições de ensino superior e as diversas áreas de atuação profissional. Durante o evento, os participantes vão receber informações sobre o funcionamento dos cursos universitários, a grade curricular, o sistema de avaliação, a metodologia de ensino, e sobre o mercado de trabalho das carreiras: salário médio, onde se pode trabalhar, o dia a dia da profissão. Além de conteúdos e palestras ao vivo, os participantes poderão acessar um teste de orientação profissional para identificar suas aptidões e afinidades com determinada área profissional.

Programação de palestras:

Abertura, às 14h – “Escolha Profissional: o que se sabe hoje sobre o futuro das carreiras”, com o psicoterapeuta Leo Fraiman

15h45 – “10 coisas para fazer quando não se sabe o que fazer na escolha profissional” com o orientador profissional Alberto Carneiro

17h15 – “Escolha da profissão: como manter as emoções a seu favor” com a pedagoga Cristiane Zorrer

Pesquisas realizadas pela Teenager apontam que os pais e os educadores são os principais influenciadores na escolha da profissão dos estudantes. Por isso, o evento também vai oferecer atividades exclusivas para esse público: às 20h, o psicoterapeuta Leo Fraiman vai apresentar “Projetos de vida como fator de superação: porque a vida tem sentido, sim!”.

Além das palestras oficiais oferecidas pelo evento, as instituições participantes (USP, UNESP, UNICAMP, ITA, IFSP, UNIFESP, ANHEMBI MORUMBI, FACENS, FMU, FACULDADES PEQUENO PRINCÍPE, FSA, INATEL, MACKENZIE, MAUÁ, OPEE EDUCAÇÃO, PUC CAMPINAS, PUC-SP, SANTA MARCELINA, SÃO CAMILO, SÃO JUDAS, SENAC, FAPCOM, UERJ, FGV, FEI, UTFPR, UFABC, UERGS, entre outras) também vão oferecer palestras e bate-papos em suas salas virtuais durante todo o evento.

Serviço:

Uniexpo On-line – Feira de Profissões Virtual – Sul e Sudeste do Brasil

Data: 01 de setembro (quarta-feira), das 14h às 19h (horário de Brasília)

Inscrições abertas até o dia do evento.