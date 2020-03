Marista Glória homenageia mulheres que são inspiração na vida de crianças e jovens

Dia Internacional da Mulher é comemorado no próximo domingo, 08 de março

Os alunos do Período Integral do Colégio Marista Glória estão promovendo diversas atividades para homenagear o mês da mulher, comemorado em março.

O tema surgiu com a caracterização das crianças para o Carnaval, que trouxe como inspiração mulheres que se destacam por suas ações e iniciativas. Foram realizadas discussões em sala de aula, envolvendo pesquisas sobre essas mulheres que são protagonistas na vida e nas respectivas áreas de atuação, como a jogadora de futebol Martha, a pintora Frida Khalo e até a heroína dos quadrinhos Mulher Maravilha.

A partir daí reportaram-se às tantas mulheres que fazem a diferença no cotidiano. Os alunos resolveram homenagear as mães, avós, professoras, entre outras. No Colégio, uma espécie de calçada da fama será criada para fazer um tributo às docentes e colaboradoras que são fundamentais no dia a dia dos estudantes. Desenhos e mensagens feitos por eles serão fixadas como forma de reconhecimento e gratidão.

“Iremos celebrar as mulheres que são uma inspiração na vida de nossas crianças e jovens”, explica a Orientadora Pedagógica do Colégio, Andrea Coelho de Mendonça.