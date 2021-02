Marista Glória comemora 119 anos com Santa Missa online

Inspirado em valores sólidos cristãos, porém sempre acompanhando as mudanças dos tempos atuais, Marista Glória une tradição e modernidade

O Colégio Marista Glória comemora 119 anos de sua fundação nesta quinta-feira, 11 de fevereiro. Em virtude da pandemia do novo coronavírus o aniversário do Glória será celebrado em uma missa online, às 17h30, que será transmitida pelo canal do YouTube da Pastoral Marista Glória.

Inaugurada em 11 de fevereiro de 1902, no bairro do Cambuci, em São Paulo, a unidade dos Colégios Maristas, oferece educação com qualidade reconhecida por várias gerações, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Em uma vasta área de 20 mil metros quadrados, a formação acadêmica caminha ao lado dos esportes, da cultura e da solidariedade.

Apoiada e alimentada pelo “Jeito Marista de educar”, a proposta pedagógica do Colégio, antes de proporcionar uma das mais inovadoras correntes educacionais, pauta-se na filosofia que tem como base os valores humanos.

A proposta pedagógica do Glória inclui ainda inúmeras atividades complementares esportivas e artísticas, além de Núcleo Pastoral, Marista Idiomas (ensino exclusivo para línguas estrangeiras), Vivências Internacionais (experiências de intercâmbio) e Disciplinas Eletivas.