Marista Glória comemora 118 anos de fundação

Instituição histórica situada no Cambuci combina excelência acadêmica com ensino de valores para formação integral de crianças e jovens

Inaugurada em 11 de fevereiro de 1902, no bairro do Cambuci, em São Paulo, a unidade da Rede Marista de Colégios (RMC), oferece educação com qualidade reconhecida por várias gerações, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Em uma vasta área de 20 mil metros quadrados, a formação acadêmica caminha ao lado dos esportes, da cultura e da solidariedade, ampliando horizontes e amizades.

Apoiada e alimentada pelo “Jeito Marista de educar”, a proposta pedagógica do Colégio, antes de proporcionar uma das mais inovadoras correntes educacionais, pauta-se na filosofia que tem como base os valores humanos.

Incentivar a participação dos estudantes em diferentes eventos para desenvolvimento de novos cidadãos e agentes de transformação da sociedade está entre os objetivos do Colégio.

A proposta pedagógica do Glória inclui ainda inúmeras atividades complementares esportivas e artísticas, além de Núcleo Pastoral, Marista Idiomas (ensino exclusivo para línguas estrangeiras), Vivências Internacionais (experiências de intercâmbio) e Disciplinas Eletivas.

“Nossa escola baseia-se na excelência acadêmica Marista e na ação pastoral para apoiar pedagogicamente esses novos agentes de transformação da sociedade”, reforça o Diretor Geral Márcio Willyans Ribeiro.