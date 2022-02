Marista Glória celebra 120 anos com diversas festividades

Instituição histórica aproveita o retorno das aulas presenciais para promover inúmeras atividades entre os alunos

Em 11 de fevereiro de 1902, localizado no bairro do Cambuci, coração da cidade de São Paulo, nascia o tradicional Colégio Marista Glória, que na próxima sexta-feira completa 120 anos de fundação.

Em uma vasta área de 20 mil metros quadrados, a formação acadêmica caminha ao lado dos esportes, da cultura e da solidariedade. Hoje, com cerca de 1.430 alunos, o Marista Glória comemora seu protagonismo, criatividade e ideias que transformam.

A data será marcada por apresentações circenses, interação entre os estudantes, atividades esportivas, como basquete, freestyle e momento para fotos. Haverá inclusive bolo, para que todos possam participar do “parabéns”. Um drone sobrevoará o colégio com uma flâmula alusiva à data comemorativa. Um concurso de desenhos também está sendo preparado, em que os melhores serão disponibilizados em murais gigantes no Glória.

As comemorações acontecem em meio a celebração dos 100 anos do evento considerado o mais importante da cultura brasileira, a Semana de Arte Moderna de 1922. O Colégio prepara uma série de manifestações artísticas e culturais que se iniciam em fevereiro e irão até o final do ano.

Apoiada e alimentada pelo “Jeito Marista de educar”, a proposta pedagógica do Colégio, antes de proporcionar uma das mais inovadoras correntes educacionais, pauta-se na filosofia que tem como base os valores humanos. A proposta inclui ainda inúmeras atividades complementares esportivas e artísticas, além de Núcleo Pastoral, Marista Idiomas (ensino exclusivo para línguas estrangeiras), Vivências Internacionais (experiências de intercâmbio) e disciplinas eletivas.

A escola baseia-se na excelência acadêmica Marista na ação pastoral para apoiar pedagogicamente esses novos agentes de transformação da sociedade. “Os colaboradores do colégio e o projeto político-pedagógico-pastoral da instituição reforçam a contribuição do ensino para o livre exercício da cidadania por meio de serviços e projetos de intervenção social”, afirma a diretora geral do Glória, Cláudia Ayres Paschoalin.

História

Até 1954 o local foi um externato somente para meninos. A partir de 1955 o atual prédio histórico foi inaugurado na Rua Justo Azambuja graças a uma generosa doação do terreno pertencente ao Dr. Ismael Dias. Ao longo dos anos, a presença dos Irmãos e dos Valores Maristas (espírito de família, solidariedade, amor ao trabalho, espiritualidade, presença, simplicidade e interculturalidade) espalharam-se pela vizinhança, além dos muros do Glória.

Na lista dos ex-alunos famosos do Colégio Marista Glória estão a dupla de irmãos grafiteiros conhecida internacionalmente como Os Gêmeos, o ex-vocalista da banda Rádio Táxi Maurício Gasparini, o vencedor do Grammy e produtor musical Daniel Pampuri, o atleta de futebol freestyle Pedro Oliveira (Pedrinho), bicampeão mundial desta modalidade acrobática, e o goleiro Matheus Vidotto, que atuou nos times do Corinthians e da Seleção Brasileira, entre outros.